Handball/Mondial-Les Bleues médaillées de bronze après prolongation

L'équipe de France féminine de handball a décroché dimanche la médaille de bronze au Championnat du monde grâce à sa victoire après prolongation contre les Pays-Bas (33-31).

Deux jours après leur élimination en demi-finales face à l'Allemagne (29-23), les Bleues ont su rebondir pour faire tomber le pays hôte, à Rotterdam, dans un match pour la troisième place particulièrement haletant.

"Je suis heureux pour ce groupe là, elles ont énormément travaillé. Il y a eu des soubresauts, on a corrigé un certain nombre de points qui nous ont amenés à être en difficulté", a réagi le sélectionneur Sébastien Gardillou sur BeIN Sports. "J'ai vraiment aimé le caractère de cette équipe."

La France, qui avait mal démarré la partie (1-4, 5e), pensait l'avoir emporté grâce au but de Tamara Horacek à 17 secondes de la fin du temps réglementaire, mais c'était sans compter l'égalisation de Dione Housheer à trois secondes du buzzer pour envoyer les deux équipes en prolongation (26-26).

Lors des dix minutes supplémentaires, les Tricolores ont pris un meilleur départ grâce à la pivot Sarah Bouktit, qui a marqué trois de ses neuf buts lors de la prolongation.

Aidées par la gardienne Hatadou Sako (12 arrêts), elles ont fini par l'emporter, prenant par ailleurs leur revanche sur les Néerlandaises, qui les avaient battues six jours plus tôt en conclusion du tour principal (26-23).

"Quand on a Hatadou Sako dans les buts et qu'elle est comme ça, ça aide", a loué Sébastien Gardillou. "Elle a joué son rôle aujourd'hui, elle a rendu un service immense à l'équipe de France, elle a joué le rôle de cadre. Elle a été brillantissime."

"NOUVELLE ÉQUIPE"

Privées de plusieurs joueuses au gré des absences pour blessure (la gardienne Laura Glauser et l'habituelle capitaine Grâce Zaadi) ou maternité (Estelle Nze Minko, Chloé Valentini et Laura Flippes), les championnes du monde en titre n'ont pas réussi à conserver leur titre en ajoutant un quatrième sacre à ceux de 2003, 2017 et 2023.

"Je suis vraiment contente de l'équipe. C'est une nouvelle équipe, c'est tout nouveau pour beaucoup", a déclaré la pivot Pauletta Foppa au micro du diffuseur. "Je suis fière parce qu'on a réussi à tenir le match, à être sereine malgré le fait qu'elles revenaient à chaque fois."

Après un tour préliminaire passé sans encombre avec trois victoires en trois matches face à la Tunisie (43-18), la Chine (47-21) et la Pologne (42-28), les Tricolores ont chuté en fin de tour principal face aux Pays-Bas. Deuxièmes de leur groupe, elles ont ensuite éliminé le Danemark en quarts de finale (31-26) avant de trébucher contre l'Allemagne.

Les Bleues montent sur le podium du Mondial pour la huitième fois, la troisième de suite après l'argent de 2021 et l'or de 2023.

Cette médaille est la première de Sébastien Gardillou en tant que sélectionneur après une décevante quatrième place à l'Euro l'an passé. Il avait pris la suite d'Olivier Krumbholz après la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Paris 2024.

La finale oppose la Norvège à l'Allemagne.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)