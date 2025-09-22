Hammack, de la Fed : il faut être prudent dans la suppression des restrictions politiques

La Réserve fédérale doit être "très prudente" dans la suppression de la politique monétaire restrictive, l'inflation étant toujours supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale et restant persistante, a déclaré lundi Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland.

"Je pense que nous ne sommes qu'à une courte distance de la neutralité, et je crains que si nous supprimons cette restriction de l'économie, les choses ne recommencent à surchauffer", a déclaré Beth Hammack.