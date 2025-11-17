 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des milliers de personnes commémorent en Grèce le soulèvement contre la junte
information fournie par AFP 17/11/2025 à 19:02

Des participants au défilé de commémoration du soulèvement étudiant de 1973 contre la junte en Grèce portent un drapeau grec sur lequel sont posés des oeillets rouges, à Athènes le 17 novembre 2025 ( AFP / Aggelos NAKKAS )

Des participants au défilé de commémoration du soulèvement étudiant de 1973 contre la junte en Grèce portent un drapeau grec sur lequel sont posés des oeillets rouges, à Athènes le 17 novembre 2025 ( AFP / Aggelos NAKKAS )

Plusieurs milliers de personnes ont défilé lundi en Grèce pour commémorer le soulèvement étudiant de 1973 contre la junte alors au pouvoir, brutalement réprimé.

L'anniversaire du 17 novembre symbolise pour les Grecs la chute de la dictature des colonels soutenue par les Etats-Unis (1967-1974), et le retour à la démocratie.

Plus de 15.000 personnes, selon la police, ont défilé à Athènes, encadrées par un dispositif de sécurité formé de milliers de policiers, assistés d'hélicoptères et de drones. Onze personnes ont été arrêtées lundi en amont de la manifestation, a affirmé à l'AFP un porte-parole de la police.

Des manifestations ont également eu lieu dans les autres grandes villes du pays, notamment à Thessalonique (nord) où quelque 10.000 personnes ont défilé et où deux drapeaux, américain et de l'Otan, ont été brûlés.

Un manifestant tient une bannière avec des oeillets rouges lors de la marche annuelle commémorant le soulèvement étudiant de 1973 contre la junte, à Athènes, le 17 novembre 2025 ( AFP / Aris MESSINIS )

Un manifestant tient une bannière avec des oeillets rouges lors de la marche annuelle commémorant le soulèvement étudiant de 1973 contre la junte, à Athènes, le 17 novembre 2025 ( AFP / Aris MESSINIS )

Cette marche annuelle, souvent émaillée de heurts entre forces de l'ordre et manifestants d'extrême gauche, commémore le jour où un char a écrasé la grille de fer de l'Ecole Polytechnique d'Athènes, occupée par des étudiants protestant contre la dictature au pouvoir.

Vingt-quatre personnes avaient été tuées par les forces armées déployées par la junte pour mater ce soulèvement et le mouvement citoyen de contestation dans les rues de la capitale.

Le défilé passe traditionnellement devant l'ambassade des Etats-Unis pour dénoncer le soutien qu'avait apporté Washington à la dictature militaire.

Les Etats-Unis, principal bailleur de fonds de la Grèce, ne s'étaient pas opposés à la junte, un fait reconnu par le président américain Bill Clinton lors d'une visite officielle à Athènes en 1999.

De nombreux participants à la marche d'Athènes, qui devait s'achever devant l'ambassade israélienne, portaient des drapeaux palestiniens.

Cette commémoration intervient à un moment où la colère contre le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis s'intensifie depuis des mois, après la pire tragédie ferroviaire du pays, en 2023, qui a coûté la vie à 57 personnes.

Selon des sondages d'opinion, une grande majorité de Grecs pense que le gouvernement a tenté de dissimuler des preuves sur la cause de l'accident.

En octobre, l'interdiction des manifestations devant l'emblématique Tombe du soldat inconnu - près de laquelle les noms des 57 victimes de l'accident ferroviaire ont été inscrits à la peinture rouge - a suscité une nouvelle vague de critiques.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 19:11

    Mais enfin, dans quel pays au monde ne serait pas réprimée un mouvement étudiant manipulé de l'extérieur, alors que le pays fait face à une agression militaire caractérisée!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Naufragés du fleuve Congo, le lourd prix du manque de routes
    Naufragés du fleuve Congo, le lourd prix du manque de routes
    information fournie par AFP Video 17.11.2025 19:38 

    Faute de routes praticables, ils sont partis en pirogue et ont péri dans les eaux sombres du fleuve Congo: à Mbandaka, ville du nord-ouest de la RDC, le cimetière accumule les victimes des tragiques naufrages qui se répètent dans la région enclavée.

  • Manifestation contre Andrej Babis à Prague en République tchèque le 17 novembre 2025 ( AFP / Michal Cizek )
    Tchèques et Slovaques dans la rue par milliers pour la démocratie
    information fournie par AFP 17.11.2025 19:27 

    Les Tchèques et les Slovaques se sont rassemblés par milliers lundi à l'occasion des commémorations de la Révolution de Velours, accusant les dirigeants Andrej Babis et Robert Fico de trahir l'héritage de la transition vers la démocratie. Le 17 novembre 1989, les ... Lire la suite

  • Durant le festival de bande-dessinée, à Angoulême, le 30 janvier 2025 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    En crise, le festival de BD d'Angoulême vers un changement de gouvernance
    information fournie par AFP 17.11.2025 19:26 

    Pouvoir publics et milieu de la BD veulent reprendre la main sur le festival d'Angoulême, dont l'organisation est depuis des mois sous le feu de critiques qui ont conduit, lundi, à une mise en retrait de la présidente contestée de l'association historique. L'incendie ... Lire la suite

  • Le musée du Louvre, le 19 octobre 2025 à Paris. A droite, la nacelle ayant servi au cambiolage de la galerie d'Apollon ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Nouvel écueil pour le Louvre, contraint de fermer une de ses galeries
    information fournie par AFP 17.11.2025 19:26 

    La série noire continue au Louvre: un mois après le casse du 19 octobre, le musée a été contraint lundi de fermer au public une de ses galeries par "mesure de précaution", en raison de la "particulière fragilité" de certaines poutres de l'édifice. Abritant neuf ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank