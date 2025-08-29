Hamed Junior Traoré pose ses valises à l’OM
Un renfort, un de plus.
Hamed Junior Traoré est désormais un joueur de l’Olympique de Marseille. L’OM a officialisé ce vendredi l’arrivée de l’ailier ivoirien de 25 ans, en provenance de Bournemouth, après que son transfert avait été largement évoqué ces derniers jours.…
Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
