Halliburton publie des résultats en repli au 4T, lesté par l'Amérique du Nord

Le groupe parapétrolier américain Halliburton a publié mercredi des résultats en repli au quatrième trimestre, pénalisé par la baisse de la demande pour ses services sur son principal marché, l'Amérique du Nord.

( AFP / MIRA OBERMAN )

D'octobre à fin décembre, le bénéfice net du groupe de Houston (Dallas) ressort à 615 millions de dollars, un recul d'environ 7% sur un an, selon un communiqué du groupe. Il s'affiche en baisse de 5,2% à 2,5 milliards de dollars sur l'exercice annuel.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, indicateur de référence du marché, il atteint 0,70 dollar (-5,4% sur un an), conforme aux attentes des analystes interrogés par Bloomberg. Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice par action s'affiche aussi en recul (-3% sur un an) à 2,83 dollars, ce qui s'avère inférieur aux attentes du marché.

Halliburton a vu son chiffre d'affaires se replier au quatrième trimestre. Il atteint ainsi 5,6 milliards de dollars d'octobre à fin décembre (-2,2% sur un an), et 22,9 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année (quasi stable).

Le groupe texan a vu le ralentissement se poursuivre en Amérique du Nord au quatrième trimestre (-8,7% à 2,2 milliards). En cause, fait-il valoir, une baisse de l'activité filaire sur le territoire américain et une activité d'exploration plus faible. Pour 2025, le PDG du groupe, Jeff Miller, a indiqué dans le communiqué s'attendre à un nouveau ralentissement dans la région.

A l'inverse, le groupe a vu son chiffre d'affaires grimper à l'international au quatrième trimestre, avec des situations très diverses en fonction des zones géographiques.

La région Moyen-Orient/Asie a vu les revenus progresser de 8,5% à 1,6 milliard de dollars, grâce notamment à une activité d'exploration plus importante au Moyen-Orient et à des services de forage en croissance en Asie.

La région Europe/Afrique est également bien orientée (+3,6% à 795 millions de dollars), soutenue notamment par la croissance des activités de forage en Mer du Nord.

A l'inverse, en Amérique latine, le chiffre d'affaires est en baisse (-7,5% à 953 millions), en raison notamment d'un repli de l'activité au Mexique et en Argentine.

Dans les échanges électroniques préalables à l'ouverture de la Bourse de New York, aux alentours de 12H45 GMT, le titre d'Halliburton reculait de 1,8% à 28,95 dollars.