Hall et Woodford remportent le prix Nobel pour leurs travaux sur la stabilisation des économies

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* Les lauréats ont permis au monde d’être mieux armé pour faire face aux chocs, estime le comité

* Woodford affirme que ce cadre a guidé les politiques après la crise financière

* Leurs travaux sous-tendent des concepts clés, notamment celui d’écart de production

par Simon Johnson et Johan Ahlander

Les universitaires américains Robert Hall et Michael Woodford ont remporté lundi le prix Nobel d’économie 2026 pour leurs travaux menés depuis des décennies visant à développer des modèles fondés sur les données de base, actuellement utilisés par les banques centrales et les ministères des Finances du monde entier pour stabiliser les économies.

“Grâce à eux, nous sommes mieux armés pour faire face aux chocs économiques, tels que les crises énergétiques ou les changements soudains dans la consommation des ménages”, a déclaré John Hassler, président du comité du prix d'économie, dans un communiqué.

Woodford et Hall sont fréquemment cités par les plus grandes

banques centralesdu monde qui, après une flambée de l’inflation en 2022 à la suite de la pandémie de COVID-19, sont actuellement aux prises avec le choc énergétique déclenché par le conflitlié à l'Iran .

L’une des principales idées des lauréats est que la stabilité économique ne peut être maintenue qu’en tenant compte des millions de décisions prises au niveau microéconomique par les ménages et les entreprises, plutôt qu’en s’appuyant sur des théories descendantes du fonctionnement des économies.

“... Les autorités ne devraient pas considérer la stabilisation de l’économie comme un exercice consistant simplement à actionner des leviers pour contrôler l’économie indépendamment de ce que les acteurs économiques en comprennent”, a déclaré M. Woodford, 70 ans, de l’université de Columbia, lors d’une conférence de presse.

Contrairement aux chocs pétroliers des années 1970, lorsque les banques centrales peinaient à lutter contre une inflation galopante, M. Woodford a indiqué que ce nouveau cadre s’était avéré utile pendant la crise financière mondiale de la fin des années 2000 pour renforcer les outils traditionnels de la politique monétaire.

“Faire des déclarations plus explicites sur l’orientation probable de la politique des taux d’intérêt, plutôt que de se contenter de pouvoir baisser davantage les taux d’intérêt dans l’immédiat, a constitué un élément important de la réponse politique à partir de 2009”, a-t-il déclaré.

Au-delà de ce que l’on appelle les “indications prospectives” sur l’orientation future de la politique monétaire, les travaux de M. Woodford — et de M. Hall, âgé de 83 ans, à l’université de Stanford — ont promu d’autres concepts utilisés aujourd’hui, tels que l’idée d’une inflation “rigide” lorsque les variations de prix sont décalées par rapport aux variations de la demande.

Un autre concept est celui de l’“écart de production”, qui mesure la pression de la demande s'accumulant dans une économie et l'efficacité avec laquelle les ressources sont utilisées — l'objectif de la politique de stabilisation étant de ramener cet écart vers zéro.

CONCEPTS FONDAMENTAUX DE LA BANQUE CENTRALE

Hall a occupé les fonctions de conseiller auprès du ministère américain des Finances, du ministère de la Justice et du Conseil de la Réserve fédérale.

Son analyse, présentée dans un article de 1978, selon laquelle les décisions de consommation des ménages constituent un indicateur parfait de leurs anticipations, a été reprise par Woodford dans un modèle expliquant comment la consommation est déterminée.

Woodford a également démontré que les banques centrales peuvent stimuler ou freiner l’activité économique en ajustant les taux d’intérêt, et non pas uniquement par le biais de la masse monétaire en circulation.

Ces concepts restent aujourd’hui au cœur de la politique des banques centrales . Les indications prospectives ont pris une importance particulière après la crise financière de 2008, lorsque les taux étaient proches de zéro, voire négatifs, et que la politique monétaire classique semblait à court de munitions.

Aujourd’hui, cependant, certains s’interrogent sur leur pertinence compte tenu du niveau d’incertitude qui règne dans l’économie mondiale — le nouveau président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh , en est un sceptique notoire.

Le prix d’économie, officiellement connu sous le nom de “Prix de la Banque centrale de Suède en sciences économiques à la mémoire d’Alfred Nobel”, est le dernier prix à être décerné cette année et s’élève à 12 millions de couronnes suédoises (soit 1,2 million de dollars).

Décerné pour la première foisen 1969, il ne fait pas partie des cinq prix originaux créés dans le testament de 1895 de l’industriel et inventeur de la dynamite Alfred Nobel, mais a été institué par la banque centrale suédoise.

La majorité des lauréats précédents étaient originaires des États-Unis. Seules trois femmes l’ont remporté à ce jour, la dernière en date étant Claudia Goldin en 2023 pour ses travaux sur l’impact du genre sur les salaires et l’emploi au fil du temps aux États-Unis.

Les lauréats de l’année dernière , Joel Mokyr, Philippe Aghion et Peter Howitt, ont été récompensés pour leurs travaux sur la “destruction créatrice” et sur la manière dont les nouvelles technologies et méthodes de production peuvent stimuler la croissance et améliorer le niveau de vie.

Les prix Nobel de médecine , de physique , de chimie , de littérature et de paix ont été annoncés la semaine dernière.

(1 $ = 10,0028 couronnes suédoises)