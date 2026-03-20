Halilhodžić envoie trois pros en réserve

La mission commando, la vraie. Dans son opération maintien, le nouveau coach du FC Nantes a choisi de resserrer son effectif. Vahid Halilhodžić a décidé d’envoyer trois joueurs en réserve pour ce week-end, alors que le FCN accueille Strasbourg dimanche (20H45) . Les Caris sont 17èmes de Ligue 1, à deux points d’Auxerre, barragiste.

20 joueurs de champ

L’ancien attaquant cherche à disposer de 20 joueurs de champ et de trois gardiens. Il a donc dit au revoir à trois joueurs de champ : Uroš Radaković, Mathieu Acapandié et Uroš Radaković. Francis Coquelin, Bahmed Deuff et Fabien Centoze sont en convalescence.…

UL pour SOFOOT.com