Hakimi : « Nuno Mendes est capable de stopper Lamine Yamal »

Des étincelles à prévoir sur les ailes.

Si le PSG veut s’imposer à Barcelone mercredi soir, il lui faudra trouver une solution pour limiter le rendement de Lamine Yamal , de retour de blessure il y a quelques jours face à la Real Sociedad. Pas de quoi inquiéter Achraf Hakimi , comme il l’a confié en conférence de presse à 24 heures du choc : « Ce n’est pas de mon côté mais je pense qu’il va jouer contre le meilleur latéral gauche du monde: Nuno Mendes. Je le pense capable de stopper Lamine comme il l’a fait avec d’autres attaquants similaires à Lamine. On va essayer d’aider Nuno Mendes à ne pas se retrouver en un contre un face à Lamine parce qu’on connait ses capacités dans ce domaine. » …

TB pour SOFOOT.com