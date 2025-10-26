Hakimi n'ira pas à Lorient
Pas besoin de poser des RTT.
Après avoir été le grand artisan de la victoire parisienne face à Brest avec son doublé (0-3), Achraf Hakimi va être laissé au repos cette semaine par Luis Enrique. Son retour à l’entraînement est prévu pour le jeudi 30 octobre , deux jours avant la réception de Nice pour le compte de la 11 e journée de Ligue 1.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
