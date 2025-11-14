Haïti et le Suriname rêvent très fort de la Coupe du monde

Les petits se prennent à rêver.

L’histoire est en marche. Organisateurs de la Coupe du monde 2026, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique sont qualifiés d’office pour le tour principal de la compétition. Une tradition de toujours, qui sera d’ailleurs supprimée pour l’Euro 2028. Mais en attendant, les trois plus gros pays du continent nord-américain ne sont donc pas engagés dans les phases de qualifications . Une situation qui ouvre la porte aux nations de « seconde zone », qui sont bien décidées à franchir un cap.…

CDB pour SOFOOT.com