Haissem Hassan : « Il n’y a pas d’âge pour rêver »

Haissem Hassan est monté en Liga cette saison avec le Real Oviedo de Santi Cazorla. Au bout d’un chemin patient et qui illustre à quel point une carrière de footballeur est loin d’être aisée, même quand on est le premier de sa génération à signer un contrat professionnel. Le Franco-Égypto-Tunisien de 23 ans nous emmène à la découverte d’un style, d’un état d’esprit et d’un parcours avant de défier le Barça.

C’est quoi le style Haissem Hassan ?

Un joueur qui aime s’amuser, profiter sur le terrain, divertir le public tout en essayant d’être efficace, convertir tout ce que je fais de bien en chiffres, en passe décisive ou en but. Je suis un joueur qui aime avoir la balle, dribbler, aller défier l’adversaire, créer des différences……

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com