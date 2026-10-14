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2-0 après 15 minutes de jeu : le PSG démarre très fort contre Manchester City
information fournie par So Foot 14/10/2026 à 21:35

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2-0 après 15 minutes de jeu : le PSG démarre très fort contre Manchester City

2-0 après 15 minutes de jeu : le PSG démarre très fort contre Manchester City

La Premier League, avec ou sans Manchester City, est-elle une farce ? Le PSG a démarré en trombe le premier choc européen de sa saison , menant 2-0 sur la pelouse des Citizens au bout d’un quart d’heure seulement. Après une magnifique sortie de balle sur le côté droit, Désiré Doué, trouvé sur la gauche par Fabián Ruiz, a ouvert le score en fermant son pied (0-1, 13 e ) . Moins de deux minutes plus tard, Ousmane Dembélé a doublé la mise de la tête, servi par… Désiré Doué (0-2, 15 e ). Les deux internationaux français ont effectué un une-deux de loin. Trois frappes, deux buts, et le PSG est déjà au sommet du sommet de cette deuxième journée de Ligue des champions. En quatre matchs, Paris n’a jamais gagné à l’Etihad stadium.

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