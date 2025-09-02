Habib Diallo, en repassant par la Lorraine avec ses sabots

Metz est bon dernier de Ligue 1. Pourtant, l’espoir de lendemains qui chantent n’a jamais été aussi fort que depuis l’annonce du retour au bercail de Habib Diallo après cinq ans d’exil. À l’instar de Gauthier Hein l’année dernière, le come-back du Sénégalais de 30 ans apporte aux Grenats la garantie de pouvoir compter sur un élément de qualité, mais aussi la possibilité de rattraper des séparations qui furent difficiles.

Être supporter du Football Club de Metz, au-delà de devoir encaisser les sempiternelles vannes d’ascenseur, c’est surtout savoir dire au revoir à ses chouchous, aussi fugaces furent-ils. Des joueurs formés au club, des espoirs de la filière sénégalaise, des futurs internationaux, des bonnes pioches débusquées aux quatre coins du monde. Des Robert Pirès, Faryd Mondragón, Franck Ribéry, Miralem Pjanić, Pape Matar Sarr, Georges Mikautadze ou plus récemment Matthieu Udol. On ne les compte plus, ces « icônes » qui, à la suite d’un communiqué en fin de mercato souvent lapidaire, ont fatalement fendu le cœur des habitués de Saint-Symphorien. C’est la vie d’un club moyen du championnat de France, condamné à se séparer de ses éléments les plus cotés pour survivre dans ce monde de fou. Et pourtant, cette vie peut aussi réserver quelques surprises. Ce 31 août, une heure avant le coup d’envoi de ce qui sera la troisième défaite en autant de journées de Ligue 1 concédée dans la nouvelle demeure du Paris FC, les Grenats ont pu décrocher un sourire. La rumeur qui bruissait depuis une petite semaine s’est bien concrétisée : Habib Diallo is back.

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com