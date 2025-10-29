 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Habib Beye se passe de Seko Fofana et Ludovic Blas pour le match à Toulouse
information fournie par So Foot 29/10/2025 à 11:27

Habib Beye se passe de Seko Fofana et Ludovic Blas pour le match à Toulouse

Habib Beye se passe de Seko Fofana et Ludovic Blas pour le match à Toulouse

Le débarras du choix.

Le Stade rennais est attendu à Toulouse, ce mercredi soir, dans un contexte pesant pour ce qui pourrait être le match de la dernière chance pour Habib Beye, qui était proche du départ en début de semaine.

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Juve aurait déjà trouvé le remplaçant d'Igor Tudor
    La Juve aurait déjà trouvé le remplaçant d'Igor Tudor
    information fournie par So Foot 29.10.2025 11:53 

    Plus le temps de dormir à la Juve. Deux jours après le licenciement d’Igor Tudor, le sujet de sa succession n’est plus qu’une question d’heures. Selon la Gazzetta dello Sport, l’heureux élu serait l’italien Luciano Spalletti. … KM pour SOFOOT.com

  • Au Portugal, la jeunesse du Sporting prend le pouvoir
    Au Portugal, la jeunesse du Sporting prend le pouvoir
    information fournie par So Foot 29.10.2025 11:23 

    Place aux gamins. Opposé à Alverca en quarts de finale de la Coupe de la Ligue portugaise ce mardi soir, le Sporting Lisbonne n’a pas fait de détails. Victoire 5-1 face au 12 e de Liga Portugal, et une qualification pour les demies en attendant probablement Braga, ... Lire la suite

  • Un club de l'Ain jouera ses matchs à huis clos après des violences en tribunes
    Un club de l'Ain jouera ses matchs à huis clos après des violences en tribunes
    information fournie par So Foot 29.10.2025 10:52 

    Fight Club version Ain. L’US Culoz, club de deuxième division de district dans l’Ain , a décidé de jouer tous ses matchs à domicile à huis clos jusqu’à nouvel ordre, a près qu’un dirigeant a été agressé samedi dernier en marge d’un match. … MH pour SOFOOT.com ... Lire la suite

  • Le cas Jonathan Clauss crise Franck Haise et Nice
    Le cas Jonathan Clauss crise Franck Haise et Nice
    information fournie par So Foot 29.10.2025 10:47 

    La spéciale Clauss. Sorti sur blessure face à Rennes, Jonathan Clauss est déjà au centre d’un petit feuilleton à Nice. Franck Haise a été clair : « Si son absence dure plusieurs semaines, ce n’est pas à cause du genou. » À 33 ans et sous contrat jusqu’en 2026, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank