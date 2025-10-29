Habib Beye se passe de Seko Fofana et Ludovic Blas pour le match à Toulouse
Le débarras du choix.
Le Stade rennais est attendu à Toulouse, ce mercredi soir, dans un contexte pesant pour ce qui pourrait être le match de la dernière chance pour Habib Beye, qui était proche du départ en début de semaine. …
CG pour SOFOOT.com
