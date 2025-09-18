 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Habib Beye répond aux accusations de Jorge Maciel
information fournie par So Foot 18/09/2025 à 18:09

La tension n’est pas redescendue.

Quatre jours après avoir battu l’Olympique lyonnais, au terme d’une fin de match houleuse (3-1) , l’entraîneur du Stade rennais Habib Beye est revenu sur les accusations portées contre lui. Selon l’entraîneur adjoint des Gones, Jorge Maciel, l’ancien international sénégalais aurait fêté les buts de son équipe face au banc Lyonnais et serait même allé jusqu’à menacer le staff adverse .…

KM pour SOFOOT.com

