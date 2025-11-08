Habib Beye : « On ne va pas tout gagner avec trois buts »
Ouf !
Dans une situation inconfortable ces derniers temps en raison de résultats moyens avec le Stade rennais, Habib Beye peut être soulagé ce samedi. Car la veille, son équipe s’est imposée sur le terrain du Paris FC. Dans la difficulté et sur la plus courte des marges, certes. Mais l’entraîneur reste très content de cette victoire , la deuxième consécutive après celle obtenue face à Strasbourg à domicile, et l’a fait savoir en conférence de presse.…
pour SOFOOT.com
