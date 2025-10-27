 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Habib Beye devrait bien être sur le banc pour Toulouse-Rennes
information fournie par So Foot 27/10/2025 à 17:37

Habib Beye devrait bien être sur le banc pour Toulouse-Rennes

Habib Beye devrait bien être sur le banc pour Toulouse-Rennes

Sous pression.

La défaite du Stade rennais contre Nice (1-2), dimanche, a fait basculer le club breton du mauvais côté et dans une crise d’automne devenue traditionnelle sur les bords de la Vilaine avant une semaine à deux matchs, avec un déplacement à Toulouse et la réception de Strasbourg.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Polonais passé par la Ligue 1 annonce sa retraite
    Un Polonais passé par la Ligue 1 annonce sa retraite
    information fournie par So Foot 27.10.2025 18:14 

    Une carrière avec autant de rebondissements que son nom. À 35 ans, le milieu polonais Grzegorz Krychowiak a annoncé ce lundi sur Instagram , sa retraite sportive, 16 ans après ses débuts en professionnel. « C’est l’heure des nouveaux défis. Le football m’a façonné ... Lire la suite

  • Best of des buts amateurs du week-end !
    Best of des buts amateurs du week-end !
    information fournie par So Foot 27.10.2025 18:13 

    Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos du foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain. 1/ FC Nantes Cécifoot vs AS Cécifoot Saint-Mandé Les Canaris nous régalent ce week-end. ... Lire la suite

  • Kevin De Bruyne absent trois mois après sa blessure contre l’Inter
    Kevin De Bruyne absent trois mois après sa blessure contre l’Inter
    information fournie par So Foot 27.10.2025 17:53 

    Le penalty qui coûte cher. Buteur sur penalty lors de la victoire face à l’Inter Milan ce samedi (3-1), Kevin De Bruyne a été remplacé juste après son but, se plaignant de la cuisse droite . Et les résultats ne sont pas bons : « Suite à une blessure subie lors ... Lire la suite

  • Le fils de Thiago Silva sélectionné avec l’Angleterre
    Le fils de Thiago Silva sélectionné avec l’Angleterre
    information fournie par So Foot 27.10.2025 17:11 

    The Little Monstro. Après un match de Ligue des champions remporté 5-1 face à l’Ajax, où deux minots ont battu le record du plus jeune buteur du club à 20 minutes d’intervalle, Chelsea confirme son statut de garderie la plus compétitive d’Europe . Et au milieu ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank