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Haaland poursuit ses vacances au mariage de Donnarumma
information fournie par So Foot 25/07/2026 à 09:41
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Haaland poursuit ses vacances au mariage de Donnarumma

Haaland poursuit ses vacances au mariage de Donnarumma

Après avoir ramené un raton laveur dans l’avion, affolé la jet set cannoise en fêtant son anniversaire avec Riyad Mahrez, Erling Haaland poursuit son été ensoleillé. L’attaquant, joueur du Mondial qui a gagné le plus d’abonnés sur les réseaux sociaux, s’est affiché au mariage de Gianluigi Donnarumma . Son coéquipier à Manchester City, ancien gardien du PSG, a épousé Alessia Elefante à Locorotondo, dans les Pouilles.

Du beau monde a célébré l’amour aux côtés du Norvégien, puisque Nicolò Barella, Roberto Mancini, avec qui Donnarumma avait remporté l’Euro 2021, mais aussi le milieu Mateo Kovačić, ont été aperçus. L’occasion pour Erling Braut de poser un joli selfie devant le soleil, d’annoncer sur SnapChat qu’il avait mangé la « meilleure viande de sa vie » , mais aussi de faire ramer à la mode norvégienne certains invités du mariage.…

UL pour SOFOOT.com

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