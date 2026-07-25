 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une championne du monde rejoint OL Lyonnes
information fournie par So Foot 25/07/2026 à 10:39
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Une championne du monde rejoint OL Lyonnes

Une championne du monde rejoint OL Lyonnes

Perpendicullelo, elle, n’existe pas. Salma Paralluelo file à l’OL Lyonnes . L’attaquante internationale espagnole a paraphé un contrat de quatre saisons avec les Championnes de France. Ironie du sort : l’attaquante avait participé à la déroute des Lyonnaises en finale de Ligue des champions (0-4). Elle a remporté trois Ligue des champions, à 22 ans seulement. La championne du monde 2023, par ailleurs ancienne athlète de haut niveau, avait déjà annoncé quitter Barcelone le 30 juin dernier, jour de France-Suède.

L’OL Lyonnes continue son grand mouvement, après avoir vu partir, entre autres, les internationales françaises Kadidiatou Diani et Alice Sombath. Barcelone vit aussi un été mouvementé, puisqu’Alexia Putellas et Mapi León ont filé aux London City Lionesses.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Paulo Fonseca a une demande très précise pour la suite du mercato
    Paulo Fonseca a une demande très précise pour la suite du mercato
    information fournie par So Foot 25.07.2026 23:52 

    Il va encore falloir trouver une ou deux bonnes affaires. Malgré ses difficultés financières bien connues depuis plusieurs saisons, l’Olympique lyonnais est loin de rester inactif sur ce mercato 2026 . La prochaine arrivée devrait d’ailleurs se nommer Loïs Openda ... Lire la suite

  • Monaco n'est pas encore prêt
    Monaco n'est pas encore prêt
    information fournie par So Foot 25.07.2026 23:14 

    Il reste encore du travail. Monaco poursuivait sa préparation ce samedi, avec un deuxième match amical programmé face au Sporting CP. Une semaine après s’être amusée face à Saint-Priest (N1), l’ASM aura été nettement moins à la fête face au club portugais. Face ... Lire la suite

  • Une autre légende aurait boudé l'Italie
    Une autre légende aurait boudé l'Italie
    information fournie par So Foot 25.07.2026 22:45 

    Enfin un Sauveur ! Les recherches de la Fédération italienne pour trouver un nouveau sélectionneur seraient sur le point d’aboutir. Selon La Repubblica , un accord aurait été trouvé avec Andrea Pirlo pour prendre les rênes de la Nazionale . L’ancien milieu de terrain, ... Lire la suite

  • Le PSG a de la concurrence sur le dossier Yan Diomandé
    Le PSG a de la concurrence sur le dossier Yan Diomandé
    information fournie par So Foot 25.07.2026 22:01 

    Ils vont refaire le coup de Franco Mastantuono ? En pôle position pour attirer Yan Diomandé cet été, le PSG pourrait se faire griller la priorité . Alors que le club de la capitale se refuse à claquer les 130 millions d’euros réclamés par le RB Leipzig, le Real ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank