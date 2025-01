information fournie par So Foot • 18/01/2025 à 23:41

Haaland, 10 ans qui valent 1000 mots

Prolongé pour 10 ans jusqu’en 2034, Erling Haaland vient d’être promu au rang de pierre angulaire du projet sportif mis en place par la direction de Manchester City. Une annonce aussi massive qu’inattendue qui démontre la volonté des Citizens de ne pas lever le pied dans les prochaines années malgré certains vents contraires.

Prolongé au prix fort et sur le (très) long terme par les Skyblues , Erling Haaland s’est plus que jamais inscrit dans la durée du côté de l’Etihad Stadium. Promis aux supporters mancuniens jusqu’à ses 34 ans donc, le géant norvégien est bien parti pour être la figure de proue du projet des Citizens pour la décennie à venir. Mais au-delà du joueur, c’est tout un club qui donne la sensation de relever la tête avec la nouvelle année, lors de laquelle il n’a toujours pas connu la défaite.

Le retour de la sérénité

À quelques jours de retrouver le PSG en Ligue des champions, dans un match presque décisif pour les deux formations, City semble retrouver une aura un temps perdue fin 2024. À l’heure de fouler la pelouse du Parc, Manchester effraye de nouveau, et peu importe s’il affiche une indigne sixième place en championnat et une bien moche 22 e place en Ligue des champions. S’il a écrit une lettre aux défenseurs de Premier League pour les prévenir qu’il ne comptait pas arrêter de sitôt son entreprise outre-Manche, Haaland (21 buts TTC cette saison) montre surtout que le projet de Manchester City, si on a un temps cru qu’il pourrait battre de l’aile, était loin de s’éteindre. Une impression confortée par Pep Guardiola en conférence de presse vendredi : « Si un joueur décide de signer ce type de contrat, c’est parce qu’il veut montrer qu’il veut être ici. » …

Par Julien Faure pour SOFOOT.com