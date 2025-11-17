Guirassy oublié pour le Ballon d’or africain, son clan est furieux
Il y avait des gros clients en face.
Ce dimanche, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé les trois finalistes pour le Ballon d’or africain 2025 . Achraf Hakimi (PSG), Mohamed Salah (Liverpool) et Victor Osimhen (Galatasaray) sont ainsi nominés pour remporter ce titre de meilleur joueur africain de l’année.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
