Augsburg renverse le Bayern Munich
information fournie par So Foot 24/01/2026 à 17:38

Coup de tonnerre en Bavière. Après 27 matchs de Bundesliga sans défaite, le Bayer Munich a craqué ce samedi face à Augsburg (1-2) . Tout avait pourtant parfaitement commencé pour les protégés de Vincent Kompany avec l’ouverture du score de Hiroko Ito sur un corner de Michael Olise (1-0, 23ᵉ). Mais la tendance va s’inverser à la fin du premier acte avec une belle barre transversale de Fellhauer suite à une magnifique percée de Han-Noah Massengo (45 e ).

Au retour des vestiaires, les visiteurs poussent mais butent sur Jonas Urbig, auteur de plusieurs parades décisives avant de craquer. Sur un corner, Arthur Chavez égalise de la tête à 15 min de la fin de la rencontre. Libéré par ce pion, Augsburg pousse et, après un beau une-deux à gauche, Giannoulis centre vers Massengo, seul dans l’axe, qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. En toute fin de match, Olise lâche une frappe enroulée du gauche, mais sa tentative vient s’écraser sur la barre. Cette victoire surprise est une excellente opération pour les Fuggerstädter dans la course au maintien. De son côté, le Bayern conserve provisoirement 11 points d’avance sur Dortmund malgré ce faux pas.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
