Guillermo Ochoa file à Chypre
Le transfert de l’été arrive donc le 11 septembre.
Alors qu’il vient de fêter ses 40 ans, Guillermo Ochoa se lance un nouveau défi. Après une saison passée au Portugal, sous les couleurs de l’AVS Futebol SAD, le gardien mexicain part à la conquête de Chypre en signant à l’AEL Limassol. Huitième du championnat local l’année dernière, le club compte sur « l’expérience, la personnalité et le leadership » de sa nouvelle recrue pour redresser la barre et accompagner les jeunes de l’effectif.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer