Guillaume Peltier : « Le macronisme est devenu un simple cynisme opportuniste »

Guillaume Peltier est numéro deux de LR. © FRANCOIS GUILLOT / AFP

Numéro deux des Républicains, ancien porte-parole du candidat Nicolas Sarkozy pendant la primaire de la droite pour la dernière présidentielle, Guillaume Peltier est l'homme qui est chargé de redonner du tonus à un parti exsangue et en déroute électorale depuis la dernière présidentielle - même s'il vient de reprendre quelques couleurs aux municipales. Issu d'un milieu populaire de la banlieue parisienne - son père était plombier, sa mère laborantine -, formé au Front national de la jeunesse et aux côtés du politique Philippe de Villiers avant de rejoindre l'UMP, désormais ancré dans le rural Loir-et-Cher, où il est député et conseiller régional - instance dont il brigue la présidence -, au cœur d'une Sologne qu'il chérit, ce quadra souriant sillonne la France pour concocter, auprès de Christian Jacob, le président du parti, le futur programme LR pour la prochaine présidentielle.

La mission de ce partisan d'une droite forte et populaire : ramener dans le giron de sa famille politique cette classe moyenne malmenée par le macronisme, ceux qu'il appelle « les milieux de cordée », suivant le titre d'un essai remarqué, qu'il a publié en octobre dernier. Pour cela, Guillaume Peltier ne cesse de lancer des propositions dans le débat public, quitte à en faire parfois trop, selon ses détracteurs qui lui reprochent une certaine légèreté. En tout cas, voilà un politique à l'affût de ce qui se passe de bas en haut de la

