Guillaume Darrasse nommé directeur général d'Auchan Retail

( AFP / BERTRAND GUAY )

Guillaume Darrasse, actuel directeur général délégué d'Auchan Retail, a été nommé directeur général du groupe, succédant à Yves Claude qui reste président, a annoncé jeudi le distributeur nordiste dans un communiqué.

Guillaume Darrasse, 61 ans, conserve sa fonction de président d'Auchan Retail France, précise le groupe.

"Cette organisation, qui prendra effet dans quelques jours, ne change pas les priorités d'Auchan décidées voici 18 mois. Au contraire, elle vise à renforcer leur mise en oeuvre rapide", est-il ajouté.

Fin juillet, ELO Groupe, maison mère du distributeur, a dévoilé une perte nette de près d'un milliard d'euros sur le premier semestre 2024, nécessitant "une réaction forte" selon le groupe et notamment la réduction des surfaces de vente, des baisses de prix et une meilleure "organisation opérationnelle".

Auchan Retail regroupe les activités de commerce alimentaire d'Auchan (hypermarché, supermarché, proximité, drive, vente en ligne).

"En reformant à la tête d’Auchan Retail un binôme directeur général et président, nous renouons avec une organisation classique à l’AFM (Association familiale Mulliez). Elle nous permettra tout à la fois d’assurer le déploiement de la Vision 2032 posée par l’enseigne et d’accélérer la mise en oeuvre de ses priorités stratégiques dans les mois à venir", a déclaré Yves Claude, cité dans le communiqué d'Auchan jeudi.

Guillaume Darrasse a "pour mission d’accélérer pour Auchan Retail la mise en oeuvre des six priorités précédemment définies par l’enseigne: renforcement sur les marchés stratégiques (notamment à travers les opérations de consolidation réalisées en France, Espagne et Portugal), repositionnement sur les prix, adaptation du modèle de l’hypermarché, optimisation de l’offre de produits, développement de la franchise et amélioration de l’efficacité opérationnelle", est-il précisé.

Guillaume Darrasse, ancien directeur général délégué de Système U et de Teract notamment, avait été nommé président d'Auchan en France en février.