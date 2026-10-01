GUIDE EXPLICATIF-Pourquoi les marchés obligataires mondiaux connaissent-ils à nouveau une vague de ventes ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La flambée des cours du pétrole due aux tensions entre les États-Unis et l'Iran alimente les craintes inflationnistes, ce qui fait grimper les rendements

* Les rachats de bons du Trésor et les achats potentiels de la banque centrale n'ont pas encore réussi à apaiser les marchés de la dette à long terme

* Selon les investisseurs, un soulagement durable passe par un allègement de la dette ou une croissance plus forte

par Dhara Ranasinghe et Harry Robertson

Les coûts d’emprunt des États-Unis, de l’Allemagne et du Japon ont atteint de nouveaux sommets depuis plusieurs décennies, en raison de l’intensification des craintes liées à l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt, ainsi que des inquiétudes persistantes concernant le niveau d’endettement de ces pays.

La hausse des rendements obligataires pourrait mettre sous pression les ménages et les entreprises et aggraver la situation des finances publiques.

Voici un aperçu des facteurs à l'origine de cette évolution dans certaines grandes économies.

QUE SE PASSE-T-IL?

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, qui sert de référence pour les coûts d’emprunt et les prix des actifs à l’échelle mondiale, a atteint jeudi 5,34 % US10YT=RR , son plus haut niveau depuis 2002.

Au troisième trimestre, il a enregistré sa plus forte hausse trimestrielle depuis le début du siècle, avec une progression de près de 90 points de base, soit 0,9 point de pourcentage.

Les rendements des obligations françaises à 10 ans ont également atteint leur plus haut niveau depuis 2002 FR10YT=RR , les coûts d’emprunt britanniques à 30 ans ont franchi la barre des 6 % pour la première fois depuis 1998 GB30YT=RR et les rendements obligataires japonais se situent à des sommets inégalés depuis plusieurs décennies JP10YTN=JBTC .

Une nouvelle hausse des cours du pétrole, liée aux tensions entre les États-Unis et l’Iran , fait grimper les rendements, tandis que l’inflation élevée incite les opérateurs à se préparer à de nouvelles hausses des taux d’intérêt.

Cela vient s’ajouter aux inquiétudes concernant les besoins croissants des gouvernements en matière d’emprunts et de dépenses. La dette américaine a dépassé les 40 000 milliards de dollars, tandis que le ratio dette/PIB est égal ou supérieur à 100 % dans l’ensemble des grandes économies du G7, à l’exception de l’Allemagne.

POURQUOI CELA NOUS CONCERNE-T-IL?

Les rendements obligataires déterminent le niveau des coûts d’emprunt dans toutes les économies , qu’il s’agisse de la dette publique, des prêts immobiliers, des prêts étudiants ou des crédits automobiles. La hausse des taux rend l’emprunt et la consommation moins attractifs et peut ralentir la croissance économique.

Par exemple, le taux du prêt immobilier le plus courant aux États-Unis a atteint le mois dernier son plus haut niveau depuis plus de deux ans et a franchi la barre des 7 % pour la première fois depuis la première semaine du mandat actuel du président Donald Trump.

La hausse des rendements signifie que les gouvernements doivent faire face à des coûts plus élevés lorsqu’ils refinancent leur dette. Après une forte augmentation des emprunts et une hausse des rendements, la charge d’intérêt de la Grande-Bretagne, qui représente près de 4 % du PIB, est désormais environ le double de sa moyenne sur la décennie précédant la pandémie, a indiqué en mars son organisme de surveillance budgétaire.

Les grandes économies consacrent désormais davantage à leurs charges d’intérêts que ce que le monde investit dans l’IA, la défense ou les énergies propres, selon l’Institut de finance internationale, un groupe de pression représentant le secteur financier .

Les rendements obligataires ont également des répercussions sur les marchés. Des rendements plus élevés peuvent rendre les actions moins attractives, même si la solidité des bénéfices a jusqu'à présent permis aux actions de rester dynamiques et proches de leurs niveaux records. Et certains investisseurs, tels que les fonds spéculatifs, qui opèrent sur d’innombrables marchés, pourraient eux aussi se retrouver sous pression.

QUEL RÔLE JOUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS TOUT CELA?

La forte hausse des ventes d’obligations destinées à financer des investissements dans l’IA est un autre facteur qui fait grimper les rendements obligataires.

Les analystes invoquent les lois de l’offre et de la demande: si les besoins d’emprunt augmentent brusquement, les prêteurs peuvent exiger des taux d’intérêt plus élevés, ce qui fait grimper les rendements.

Cinq des plus grands « hyperscalers » de l’IA — Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft et Oracle — ont déjà émis 220 milliards de dollars de dette cette année pour financer leurs investissements dans des centres de données et des modèles, selon les données de LSEG. Ce chiffre représente plus du double du total de l’année dernière.

D’autres émissions sont attendues au cours des prochains mois.

QUE PEUVENT FAIRE LES GOUVERNEMENTS ET LES BANQUES CENTRALES?

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, estime que les inquiétudes concernant la hausse de la dette et des taux d’intérêt négligent la solidité de l’économie américaine.

Certains analystes soulignent un changement structurel de l’économie mondiale, dans laquelle l’intelligence artificielle, la santé et les services jouent un rôle de plus en plus important. Bon nombre de ces entreprises continuent d’investir et de se développer, quel que soit le niveau des coûts d’emprunt.

Le Trésor américain a récemment annoncé des rachats d’obligations , qui, selon les analystes, visent à limiter la hausse des coûts d’emprunt.

Mais les rendements des obligations à long terme ont depuis augmenté.

Les banques centrales peuvent également acheter des obligations en cas de tensions sur les marchés, comme l’a fait la Banque d’Angleterre lors de la crise du mini-budget britannique de 2022.

La Banque centrale européenne dispose également du pouvoir d’acheter des obligations d’État pour endiguer une hausse « injustifiée et désordonnée » des coûts d’emprunt dans le cadre de son instrument de protection de la transmission, à condition que le pays confronté à des tensions respecte les règles budgétaires de l’UE.

Le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, a déclaré la semaine dernière qu’il serait erroné de s’attendre à ce que la BCE vienne à la rescousse en cas de vague de ventes massives d’obligations françaises.

LES « BOND VIGILANTES » SONT-ILS À L'ORIGINE DE CETTE SITUATION?

De nombreux investisseurs estiment que la hausse actuelle des rendements reflète l’augmentation des coûts d’emprunt et de l’inflation.

La baisse des cours du pétrole aiderait à court terme, mais à terme, les coûts d'emprunt à long terme ne baisseront durablement que lorsque les gouvernements prendront des mesures concertées pour réduire la dette ou stimuler la croissance, affirment-ils.

À défaut, les « bond vigilantes » resteront en alerte.

Ce terme désigne les investisseurs qui cherchent à imposer une discipline budgétaire aux gouvernements qu’ils jugent dépensiers, en exigeant une rémunération plus élevée pour acheter leurs obligations.

Les investisseurs peuvent également exiger une rémunération plus élevée s’ils estiment que les décideurs politiques ne parviennent pas à maîtriser l’inflation.