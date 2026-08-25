GUIDE EXPLICATIF-Pourquoi le marché obligataire pourrait être en train de revoir ses prévisions concernant les États-Unis

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* Le déficit annuel des États-Unis avoisine les 6 % du PIB

* La croissance de la dette américaine dépasse celle de l'économie

* Les intérêts de la dette absorbent une part croissante du PIB

* Les géants américains de l'IA ont émis 220 milliards de dollars de dette cette année, se disputant l'épargne mondiale

par Howard Schneider

La note de la dette américaine n’a pas été déclassée davantage, les taux d’équilibre des obligations indexées sur l’inflation n’ont pas flambé et le coût de l’assurance contre un défaut de paiement fédéral n’a pas explosé, ce qui indique que la plupart des investisseurs considèrent toujours les obligations américaines comme un placement pratiquement sans risque, même s’ils exigent des taux d’intérêt plus élevés.

Voilà pour les bonnes nouvelles. Ce qui l’est moins, c’est que les événements de ces dernières semaines ont replacé la dette et le déficit fédéraux américains dans le contexte plus large d’une ère naissante marquée par des taux d’intérêt mondiaux plus élevés, une concurrence plus acharnée pour chaque dollar de crédit disponible, ainsi que des vents contraires géopolitiques et démographiques mondiaux auxquels d’autres pays sont également confrontés. Il n’y aura peut-être pas de crise demain, mais l’idée d’un précipice quelque part dans l’avenir semble plus tangible, ce que laisse entendre implicitement la soudaine ouverture de Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, à une intervention active visant à plafonner les rendements des obligations à long terme.

Voici quelques raisons pour lesquelles ce moment semble différent:

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE A PRIS DU RETARD PAR RAPPORT À L’ENDETTEMENT De la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la fin des années 2010, la dynamique de la dette américaine a été favorisée par le fait que l’économie dans son ensemble croissait plus rapidement que la dette fédérale, ce qui a contribué à maintenir l’endettement à un niveau raisonnable par rapport au volume de la production nationale de biens et de services. Ce rapport a commencé à évoluer en raison des dépenses engagées pour faire face à la crise financière de 2007-2009 et à la pandémie de COVID-19, survenue environ une décennie plus tard. Les réductions d’impôts de grande ampleur préconisées par le président Donald Trump et adoptées par le Congrès, alors contrôlé par les républicains, au cours de ses premier et deuxième mandats à la Maison Blanche, ont aggravé les déficits, alourdissant ainsi le poids total de la dette.

LES DÉFICITS ATTEIGNENT DES NIVEAUX DE RÉCESSION

L’une des utilisations typiques du pouvoir financier d’un gouvernement consiste à soutenir la population et l’économie en cas de crise. Les déficits augmentent pendant les récessions, à mesure que les allocations chômage et autres « stabilisateurs » progressent. Les fonds injectés dans les ménages contribuent à stimuler la demande et à écourter la durée de la récession. Pendant la pandémie de COVID-19, en particulier, les aides versées aux ménages ont atteint des niveaux historiques, et l’économie a rebondi rapidement, déjouant les craintes d’un effondrement prolongé. Mais les déficits, c’est-à-dire l’écart entre les dépenses publiques et les recettes fiscales, sont restés proches de ces niveaux de récession alors même que l’économie progressait. Cela s’explique en partie par les baisses d’impôts de Trump, mais aussi par la hausse désormais inévitable des dépenses liées au vieillissement de la population, ainsi que par le récent revirement concernant les droits de douane, qui a contraint l’administration à commencer à rembourser les importateurs. Bien que les États-Unis aient franchi la semaine dernière le seuil symbolique des 40 000 milliards de dollars de dette , c’est sans doute l’augmentation du déficit annuel, qui avoisine désormais les 6 % du produit intérieur brut, qui représente la plus grande menace pour la viabilité de la dette. Les économistes considèrent généralement que le seuil de 3 % est gérable.

40 000 MILLIARDS DE DOLLARS, EST-CE TROP? Environ 8 000 milliards de dollars de la dette totale en cours correspond à des sommes que le gouvernement se doit à lui-même, représentant, par exemple, des fonds « empruntés » à divers fonds fiduciaires, notamment le programme de Sécurité sociale destiné aux retraités et aux personnes handicapées. Bien qu’il s’agisse toujours d’une obligation du gouvernement américain, cette dette revêt un statut différent des 32 000 milliards de dollars dus aux créanciers publics, notamment les particuliers, les gouvernements étrangers et la Réserve fédérale. Ces dettes publiques s’élèvent désormais à environ 100 % du PIB annuel. D’autres pays, notamment le Japon, ont cohabité avec des ratios dette/PIB bien plus élevés. En tant qu’émetteur de la principale monnaie de réserve mondiale, les États-Unis bénéficient de certains avantages à cet égard, et tant que le pays sera perçu comme stable, respectueux des règles et conforme à l’État de droit, ce « privilège exorbitant » contribuera à assurer le financement de ses dettes.

Mais personne ne peut savoir avec certitude où se situe le point de basculement en termes de perceptions du marché quant à ce qui est viable. Un ratio dette/PIB donné n’est pas nécessairement bon ou mauvais en soi. Les pays peuvent sous-emprunter et sous-investir, ce qui freine leur potentiel économique, tout comme ils peuvent dépenser sans compter. Mais les écarts de crédit des entreprises et d’autres primes intégrées dans les cours obligataires suggèrent que l’avantage des États-Unis par rapport à leurs concurrents endettés s’est réduit.

CERTAINES TENDANCES NE SONT PAS RÉJOUISSANTES

Les tendances économiques générales peuvent aider à distinguer une dette viable d’une dette non viable. Olivier Blanchard, ancien économiste en chef du Fonds monétaire international, a fait valoir que tant qu’un gouvernement peut emprunter à un taux d’intérêt inférieur au rythme de la croissance économique, la dette peut être renouvelée de manière viable.

Cette règle empirique simple s’est avérée déterminante pendant la crise de la COVID-19, jetant les bases des emprunts massifs déclenchés par la pandémie. Elle s’est également révélée pertinente lorsque les taux d’intérêt mondiaux semblaient structurellement bas.

Les taux semblent désormais structurellement plus élevés, et pour les États-Unis, les coûts d’emprunt ne sont plus confortablement ancrés en dessous du taux de croissance économique.

Un indicateur — les paiements d’intérêts en pourcentage du PIB — en dit long. Contrairement au ratio dette/PIB global, les paiements d’intérêts montrent le flux de revenu national nécessaire au service de la dette publique, à l’instar d’un ménage qui examine la part de ses revenus consacrée au remboursement de son crédit immobilier. Entre les déficits élevés , l’endettement croissant et la hausse des taux d’intérêt, la part du PIB consacrée au paiement des intérêts a doublé pour atteindre environ 3 %.

POURQUOI LA SITUATION RISQUE DE NE PAS S'AMÉLIORER

Trump et Bessent ont promis ce qui s’apparente à une solution sans coût aux problèmes d’endettement du pays grâce à une croissance économique plus rapide. Ce pari n’est pas gagné d’avance. Des événements imprévus peuvent survenir, et un choc inattendu suivi d’une récession obligerait les États-Unis à trouver la capacité budgétaire nécessaire pour emprunter davantage afin de soutenir l’économie. Le rythme et les sources de la croissance peuvent également jouer un rôle. On peut supposer que les deux hommes parlent d’une croissance corrigée de l’inflation, ou « réelle », et non d’une réduction du poids relatif de la dette par dépréciation du dollar. Cela signifie que la croissance doit s’inscrire dans les limites de la capacité de l’économie à produire des biens et des services sans faire grimper les prix.

Les estimations actuelles du taux de croissance non inflationniste se situent généralement autour de 2 % ou légèrement en dessous, ce qui est bien inférieur à ce qui serait nécessaire pour réduire le poids relatif de la dette, même si l’administration ramenait le déficit annuel à 3 %. L’intelligence artificielle pourrait contribuer à renforcer la capacité de production, mais le calendrier de cette progression reste incertain. Les implications fiscales sont également inconnues pour une technologie susceptible de nuire à l’emploi, ce qui entraînerait une baisse des recettes de l’impôt sur le revenu, alors même qu’elle ferait grimper les cours boursiers et les bénéfices des entreprises, désormais moins lourdement imposés depuis les réductions d’impôts de Trump.

Par ailleurs, l’IA stimule fortement la demande de crédit, mettant les hyperscalers en concurrence avec les États-Unis pour capter l’épargne mondiale et contribuant ainsi à maintenir des taux d’intérêt élevés.