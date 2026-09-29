GUIDE EXPLICATIF-Le dilemme de la dette du Sénégal, qui s'élève à 44 milliards de dollars : à qui doit-il de l'argent et pourquoi est-ce important ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Libby George

Le Sénégal doit convaincre le Fonds monétaire international que le poids écrasant de sa dette est sur une trajectoire viable avant de pouvoir obtenir les financements indispensables du Fonds.

Mais prouver cela est bien plus complexe que de simplement dépenser moins ou gagner plus. Le FMI évalue les coûts du service de la dette, les recettes, les besoins d'emprunt et le niveau d'endettement par rapport à la taille de l'économie.

Vous trouverez ci-dessous des graphiques clés illustrant les défis auxquels le Sénégal est confronté.

CE PROCESSUS SERA-T-IL FACILE?

Les difficultés du Sénégal ont commencé en 2024, lorsque les dirigeants ont révélé des dettes sous-estimées , ce qui a finalement porté le ratio dette/PIB, incluant les entreprises publiques et la dette garantie par l’État, à environ 130 %.

Le président Bassirou Diomaye Faye a déclaré que le gouvernement visait un règlement de la dette dans les mois à venir – un délai inhabituellement court. Les dirigeants ont largement évité d’utiliser le terme « restructuration », en raison des sensibilités politiques; le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a déclaré qu’un défaut de paiement serait une « honte ».

Le Sénégal pourrait chercher à obtenir des échéances plus longues ou des taux d’intérêt plus bas, mais le poids de la dette pourrait rendre difficile d’éviter des pertes pour les investisseurs, appelées « décotes ».

La dette de l’État central a atteint 25 200 milliards de francs CFA (44 milliards de dollars) à la fin de l’année 2025.

Le Sénégal doit également apurer ses arriérés, qui s’élevaient à 1 956 milliards de francs CFA (3,42 milliards de dollars) en mars 2025. Un audit en cours déterminera le chiffre définitif, mais le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a averti que ces arriérés pesaient sur l’activité économique.

Ce mois-ci, le gouvernement a revu à la hausse ses prévisions de déficit de près de 2 points de pourcentage, à 7,6 % du PIB, les subventions énergétiques ayant plus que triplé, le coût de la dette ayant augmenté et les recettes ayant baissé.

Les investisseurs suivent de près les modifications proposées au cadre de viabilité de la dette du FMI , qui guideront, sans toutefois les dicter, son évaluation du Sénégal. Ce cadre vise à réviser certains critères d’évaluation de la dette, notamment les objectifs relatifs aux besoins bruts de financement et aux ratios intérêts/recettes.

QUELS SONT LES CRÉANCIERS BILATÉRAUX DU SÉNÉGAL?

La France et la Chine sont les principaux créanciers bilatéraux du Sénégal et devraient, selon toute vraisemblance, coprésider les négociations au nom du Club de Paris, qui regroupe les pays créanciers riches, bien que le Club n’ait fait aucune annonce à ce sujet.

Les créanciers bilatéraux fixent souvent la référence en matière d’allègement attendu de la part des autres prêteurs, en vertu du principe de « comparabilité de traitement ».

Les prêts accordés par la Chine ont alimenté les craintes que les négociations ne soient pas faciles ; les créanciers officiels ont en effet adopté une position intransigeante sur la question de l’égalité de traitement lors des restructurations de la dette en Éthiopie et en Zambie , où la Chine était également un créancier clé.

Une position ferme du Club de Paris pourrait relancer le débat sur la question de savoir si des prêteurs tels que la BOAD, l’Afreximbank ou l’AFC devraient être protégés contre les pertes.

QUI RISQUE DE SUBIR DES PERTES?

Tous les prêteurs ne se partageront pas les pertes de manière égale. Le FMI, la Banque mondiale et certains autres prêteurs multilatéraux sont protégés, tout comme le sont généralement les facilités de crédit à l’exportation à court terme.

Les prêteurs multilatéraux détenaient environ 40 % de la dette extérieure en 2024, et 9 % supplémentaires correspondaient à des crédits à l’exportation.

Toute mesure d’allègement concernerait donc environ la moitié de l’encours de la dette extérieure, ce qui suscite des inquiétudes parmi les détenteurs d’obligations quant à la charge qui leur incomberait.

POURQUOI L'EXCLUSION DE LA DETTE LIBELLÉE EN FRANCS CFA EST-ELLE IMPORTANTE?

Le Sénégal a déclaré que la dette libellée en franc CFA, y compris les obligations destinées aux investisseurs particuliers et la dette émise sur les marchés régionaux, ne faisait pas partie de la restructuration.

Celles-ci représentaient environ 30 % de la dette de l’État central à la fin de 2024. Mais après que le scandale lié à la sous-déclaration de la dette a gelé le soutien du FMI et restreint l’accès aux marchés internationaux, le Sénégal a intensifié ses emprunts régionaux.

Les émissions régionales ont plus que doublé pour atteindre 2 200 milliards de francs CFA l’année dernière et ont atteint 2 000 milliards de francs CFA fin août.

La dette régionale représente désormais près de 58 % des coûts de service de la dette dans le budget révisé pour 2026. Son exclusion alourdirait la charge pesant sur les créanciers extérieurs.

S&P a déclaré que l’importante dette intérieure du Sénégal augmente le risque que les obligations libellées en monnaie locale soient intégrées dans un traitement plus large de la dette.

QUELS SONT LES AUTRES ENJEUX?

Le Sénégal a levé 1,26 milliard de dollars de financement net d’ici fin 2025 en recourant à des swaps de rendement total (TRS), des structures de financement dérivées adossées à des obligations d’État en monnaie locale.

Le FMI a exprimé des inquiétudes quant à l’opacité des TRS , et d’autres experts ont souligné leurs implications en matière de rang des créanciers.

Le Fonds a indiqué que les TRS du Sénégal comptaient comme dette extérieure , mais qu’il appartenait au pays et à ses créanciers de déterminer le traitement à leur apporter dans le cadre de la restructuration de la dette.

Les TRS restent largement inexplorés dans le cadre des restructurations souveraines; Fitch a averti que le Cadre commun n’est « pas encore bien équipé » pour les gérer.

Certains investisseurs estiment que le Sénégal pourrait tenter de liquider ses TRS avant le traitement de la dette, bien que le financement de ces TRS représente une somme importante par rapport à sa dette globale.

(1 dollar = 572,7500 francs CFA)