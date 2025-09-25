Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky conseille aux responsables russes de se réfugier dans des "abris antiaériens" et mise sur une nouvelle arme américaine

Donald Trump a opéré mercredi un revirement complet sur la situation en Ukraine, estimant que l'Ukraine était en mesure de "regagner son territoire dans sa forme originelle".

Volodymyr Zelensky à New York, aux États-Unis, le 24 septembre 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le président ukrainien a menacé jeudi 25 septembre les responsables russes travaillant au Kremlin, les désignant comme des cibles potentielles si la Russie ne met pas fin à son invasion.

"Qu'ils se renseignent sur où sont leurs abris antiaériens", a déclaré le président ukrainien dans une interview diffusée par Axios . "Ils en ont besoin. S'ils n'arrêtent pas la guerre, ils vont en avoir besoin." Volodymyr Zelensky a ajouté que l'Ukraine n'avait pas l'intention de frapper des civils en Russie. "Nous ne sommes pas des terroristes", a-t-il justifié.

Mais il a précisé que Kiev espérait obtenir un type d'arme américaine plus puissante , qui permettrait des frappes en plein cœur de la Russie. Il n'a pas dit de quelle arme il s'agissait. "Si nous obtenons de la part des États-Unis ces armes à long rayon d'action, nous les utiliserons", a-t-il ajouté.

Donald Trump ayant critiqué la suspension sine die des élections en Ukraine, Volodymyr Zelensky a assuré que son objectif n'était pas de se maintenir indéfiniment au pouvoir. "Mon but est d'achever la guerre" , a affirmé le président ukrainien, alors que son pays subit une occupation d'environ 20% de son territoire et que des millions d'habitants ont été déplacés en raison du conflit.

Frappes sur les infrastructures énergétiques

Volodymyr Zelensky a par ailleurs confié avoir obtenu un feu vert de Donald Trump pour continuer à frapper des infrastructures énergétiques russes , en réponse aux attaques menées par Moscou. Le président américain "est pour que nous puissions riposter sur l'énergie", a dit le président ukrainien.

Le vice-président américain, JD Vance, a déclaré mercredi que Donald Trump était de plus en plus "impatient" vis-à-vis de Moscou.

La veille, Donald Trump avait jugé que Kiev était en mesure de "regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin" face à la Russie, changeant ainsi du tout au tout sa vision du conflit, après avoir assuré pendant des mois que l'Ukraine devrait, au contraire, probablement céder des territoires.

Le président américain, qui s'était rapproché de Vladimir Poutine mais a exprimé une frustration croissante à son égard ces dernières semaines, a aussi comparé la Russie à un "tigre de papier", qui paraît puissant mais ne l'est pas, et a jugé sa situation économique critique.

Moscou a assuré en réponse que Kiev n'était pas en mesure de reprendre des territoires face à l'armée russe et que l'offensive russe allait se poursuivre.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a aussi vanté la "stabilité économique" de la Russie, tout en admettant "des tensions et des problèmes dans différents secteurs".