Les populations d'oiseaux des milieux agricoles en chute "alarmante" depuis le début du siècle, alerte la LPO

Les populations d'oiseaux des milieux agricoles en France ont chuté de 32,5% depuis 2001, victimes de l'intensification des pratiques agricoles destructrices de leur environnement ( AFP / JOEL SAGET )

Les populations d'oiseaux des milieux agricoles en France ont chuté de 32,5% depuis 2001, victimes de l'intensification des pratiques agricoles destructrices de leur environnement ou de leurs sources de nourriture, alerte mardi la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).

Les passereaux et les espèces qui nichent au sol payent le plus lourd tribut et, pour certains oiseaux, le bilan est "catastrophique", souligne l'association.

Ainsi, le nombre de mâles chanteurs d'outarde canepetière, tributaire des insectes et affectionnant les zones cultivées, s'est effondré de 95% entre 1980 et 2024.

Le pipit farlouse, typique des milieux prairiaux, a vu ses effectifs nicheurs reculer de près de 80% (-79,6%) entre 2011 et 2023, dont -42,9% depuis 2014.

Des espèces plus familières, comme la tourterelle des bois, qui avait coutume de nicher dans les haies aujourd'hui en grande partie disparues, ont des populations en recul de 57% depuis le début du siècle. L'alouette des champs a elle perdu 30% de ses effectifs ces 30 dernières années.

"On est sur un déclin sans précédent: les chiffres sont plus qu'alarmants" s'est désolé mardi Vincent Bretagnolle, directeur de recherche au CNRS lors d'une visioconférence.

"Et la cause majeure de ce déclin, c'est l'utilisation des insecticides et des pesticides", à laquelle s'ajoute la destruction des habitats par les cultures, a souligné le chercheur.

Ainsi l'utilisation des pesticides a augmenté de 7% entre 2009 et 2023 selon le Nodu, indicateur historique du plan Ecophyto jusqu'en 2024, 70% des haies ont disparu depuis 1945, de même que 50% des zones humides entre 1960 et 1990 et 19% des prairies permanentes depuis les années 80.

Une récente étude du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) a montré que pour 84% des espèces d'oiseaux, plus il y a de pesticides vendus moins les effectifs sont abondants, démontrant une corrélation entre les deux phénomènes.

"Actuellement on perd 20 millions d'oiseaux chaque année en Europe. (...) Il y a une véritable urgence" à changer les pratiques et "rétablir le dialogue: nous ne travaillons pas contre les agriculteurs mais avec eux chaque fois que c'est possible", a souligné Allain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO.

Dénonçant des "régressions environnementales" depuis deux ans (simplification de la PAC, loi Duplomb, révision du plan Ecophyto ...), le dirigeant de l'association estime que "nos dirigeants politiques s'enfoncent dans l'impasse" et réclame "une réduction massive des pesticides". Il demande de "renforcer le soutien à une agriculture engagée en faveur de la biodiversité", à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture.