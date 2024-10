Guerre en Ukraine : un institut allemand s'inquiète d'une forte chute du soutien occidental en 2025

Cet été, les aides bilatérales promises à l'Ukraine depuis le début de la guerre s'élevaient à 397 milliards d'euros.

Un avion décahrge du matériel militaire américain à Kiev, le 15 mars 2015. (illustration) ( AFP / SERGEI SUPINSKY )

L'Ukraine pourrait connaître en 2025 une chute brutale de l'aide apportée par les pays occidentaux dans sa lutte contre l'invasion russe, a alerté jeudi 10 octobre l'institut de recherche allemand Kiel Institute. L'institution pointe la possible élection de Donald Trump aux États-Unis, mais également l'intention affichée par l'Allemagne de réduire la voilure de son soutien.

"À partir de l'année prochaine, l'Ukraine pourrait faire face à un important déficit d'aide", écrit dans un communiqué l'institut, qui recense l'aide militaire, financière et humanitaire promise et livrée à l'Ukraine depuis l'invasion russe du 24 février 2022.

Le retour éventuel de Donald Trump à la Maison Blanche "pourrait bloquer de futurs plans d'aide au Congrès", met en garde le Kiel Institute, qui note en outre que "l'Allemagne a récemment annoncé qu'elle réduirait son allocation budgétaire de 50%" et que "d'autres donateurs européens pourraient suivre" .

Selon les projections de l'institut de recherche, les aides militaire et financière s'élèveraient respectivement à 59 et 54 milliards d'euros en 2025 si les donateurs occidentaux maintenaient leur niveau d'aide. A contrario, ces aides chuteraient de moitié, à 29 et 27 milliards d'euros, sans nouvelle aide américaine et si les donateurs européens s'alignaient sur l'Allemagne.

Utiliser "les actifs gelés russes"

Cette baisse pourrait être compensée par d'autres leviers de financement en discussion, comme des contributions militaires "coordonnées par l'Otan" ou des "prêts" s'appuyant sur "les actifs gelés russes" .

Ces "mécanismes de financement récemment évoqués ne sont pas particulièrement importants. S'ils étaient approuvés, ils offriraient une aide précieuse, mais pourraient n'être que des palliatifs", estime Pietro Bomprezzi, qui dirige l'équipe du Kiel Institute qui recense l'aide à l'Ukraine. "Ces fonds ne remplaceraient pas pleinement l'aide bilatérale régulière dont l'Ukraine a besoin" .

Au 30 août 2024, les aides bilatérales promises à l'Ukraine depuis le début de la guerre s'élèvent à 397 milliards d'euros, dont 153,8 milliards d'aide militaire, 221 milliards d'aide financière et 22,3 milliards d'aide humanitaire, selon les derniers chiffres du Kiel Institute.

Les premiers donateurs sont l'Union européenne et ses membres (240,9 milliards), les États-Unis (100,2) et le Royaume-Uni (13,9).

En termes d'aide militaire seulement, l'UE et les États-Unis sont au coude-à-coude, autour de 66 milliards d'euros promis par chacun. Mais l'aide américaine est plus prompte à parvenir en Ukraine, puisque 87% des promesses des Etats-Unis ont déjà été allouées à des armes et équipements précis, contre seulement 66% des promesses de l'UE.