Guerre en Ukraine : un accord d'un millard de dollars entre l'émirati ADNOC Gas et TotalEnergies pour le gaz naturel liquéfié

C'est un pas de plus pour les pays européens, qui cherchent à diversifier leurs fournisseurs afin de se passer de la Russie, en pleine guerre en Ukraine. Un accord d'au moins un millard de dollars a été signé entre la compagnie gazière émiratie ADNOC Gas et le français TotalEnergies pour l'approvisionner en gaz naturel liquéfié.

Cet accord, valable pour trois ans, annoncé lundi 1er mai, pèse entre 1 et 1,2 milliard de dollars (entre 900 millions et 1 milliard d'euros), a affirmé dans un communiqué ADNOC Gas, filiale du géant pétrolier émirati Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). L'accord a été signé avec TotalEnergies Gas et sa filiale Power Limited.

En juillet 2022, un accord entre la multinationale française et ADNOC avait été signé "pour coopérer dans le secteur des approvisionnements en énergie", lors d'une visite à Paris du président des Emirats arabes unis, Cheikh Mohamed ben Zayed al-Nahyane. Le gaz naturel liquéfié (GNL) émirati "sera livré à divers marchés d'exportation dans le monde entier", a ajouté l'entreprise émiratie, qui n'a pas précisé les volumes fournis.

"L'accord doit démarrer en 2023 et vise en priorité le marché asiatique", a précisé de son côté à l'AFP le groupe TotalEnergies. Les Emirats ont également annoncé en septembre fournir à l'Allemagne du gaz naturel et du diesel, dans le cadre d'un accord sur "la sécurité énergétique".

En 2021, les Emirats arabes unis ont produit 57 milliards de mètres cubes de gaz naturel

Les pays européens comptent de plus en plus sur le GNL comme alternative au gaz russe, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La question est particulièrement délicate pour l'Allemagne, dont la moitié des importations de gaz viennent de Russie.

La France, pour sa part, importait avant la guerre en Ukraine - déclenchée en février 2022 par l'invasion russe - près de 17% de gaz naturel de la Russie, selon le ministère de la Transition écologique. En 2021, les Emirats arabes unis ont produit 57 milliards de mètres cubes de gaz naturel, soit environ 1,4% de la production mondiale, selon les chiffres de BP Statistical Review of World Energy. La même année, d'après la même source, les Emirats ont produit 8,8 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié, soit 1,7% des exportations mondiale. Le pays espère atteindre une production annuelle de 15 millions de tonnes dans les prochaines années, selon l'agence Bloomberg.