Guerre en Ukraine : les bombardements russes augmentent sensiblement en septembre, après un recul en août en plein effort diplomatique

La Russie a attaqué l'Ukraine chaque nuit depuis le 10 mai dernier, après la fin d'une "trêve" de trois jours annoncée par Vladimir Poutine.

Un immeuble bombardé à Soumy, en Ukraine, le 12 juin 2025. ( AFP / FLORENT VERGNES )

La Russie a fortement augmenté ses bombardements et attaques en Ukraine au mois de septembre, selon une analyse de l'AFP publiée mercredi 1er octobre, alors que les négociations avec Washington sont gelées et que des violations de l'espace aérien européen sont attribuées à Moscou.

Selon l'analyse des rapports quotidiens de l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 5.638 drones de longue portée et 185 missiles contre l'Ukraine lors d'attaques nocturnes en septembre, soit une hausse de 36% par rapport au mois précédent.

En août, les frappes avaient diminué d'un tiers par rapport à juillet, alors que les efforts diplomatiques se sont intensifiés afin de mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine lancée en février 2022. Le président américain Donald Trump avait reçu son homologue russe Vladimir Poutine à la mi-août en Alaska (États-Unis), espérant un dialogue fructueux, mais cette rencontre n'a abouti à aucun progrès . La Russie a même indiqué en septembre que les discussions de paix avec l'Ukraine étaient en "pause", tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que l'objectif de Moscou restait d'"occuper toute l'Ukraine".

En septembre, la Russie a en outre tiré un nombre record de 810 drones sur l'Ukraine dans la nuit du 6 au 7. Ce bombardement massif a touché le siège du gouvernement ukrainien dans le centre de Kiev, une première depuis le début de la guerre.

Des attaques chaque nuit depuis le 10 mai

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu ou intercepté en septembre 87% des drones russes et 68% des missiles pendant ces attaques nocturnes. Pour contrer ces dernières, l'Ukraine a recours à des avions de combat, des hélicoptères, des unités mobiles de défense antiaérienne, des brouilleurs électroniques et de nouveaux outils comme des drones intercepteurs. Ces données couvrent les premières estimations matinales de l'armée de l'air sur le nombre de drones à longue portée et missiles russes détectés chaque nuit.

Kiev a parallèlement commencé à discuter avec des membres de l'Otan d'un partage d'expérience dans l'abattage de drones russes, après une série de violations de l'espace aérien de pays de l'Otan imputées à la Russie, ce que cette dernière dément.

La Russie a attaqué l'Ukraine chaque nuit depuis le 10 mai dernier , après la fin d'une "trêve" de trois jours annoncée par Vladimir Poutine qui avait coïncidé avec un grand défilé militaire sur la Place rouge à Moscou.

L'invasion de l'Ukraine, conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, a causé la mort de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes des deux côtés. Cette guerre a également entraîné l'exil de millions de réfugiés ukrainiens à l'étranger et provoqué des dégâts innombrables dans le pays.