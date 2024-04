Guerre en Ukraine : le G7 dénonce l'envoi par la Chine de matériel et de composants d'armes à la Russie

"Si la Chine veut avoir des relations amicales avec l'Europe, elle ne peut pas alimenter ce qui est la plus grande menace contre la sécurité européenne depuis la fin de la Guerre froide", a estimé Washington.

Les ministres des Affaires étrangères du G7 à Capri, en Italie, le 18 avril 2024. ( AFP / TIZIANA FABI )

L'industrie de défense russe a été reconstituée et revitalisée grâce aux transferts de matériaux chinois à la Russie, se sont inquiétés vendredi 19 avril les ministres des Affaires étrangères des pays du G7, réunis à Capri en Italie.

"Nous exprimons notre forte préoccupation quant aux transferts vers la Russie, à partir d'entreprises de la Chine, de matériaux à double usage et de composants d'armes que la Russie utilise pour faire renforcer sa production militaire", ont-ils affirmé dans ce communiqué diffusé à l'issue de leur réunion.

"Cela permet à la Russie de reconstituer et de revitaliser son industrie de défense, posant ainsi une menace à l'Ukraine et à la sécurité et la paix internationales ", ont-ils déploré. "La Chine devrait assurer que ce soutien cesse, étant donné qu'il prolongera le conflit et augmentera la menace que la Russie pose à ses voisins".

Le G7 comprend les États-Unis, le Japon, le Canada, la France, l'Allemagne, le Canada et l'Italie, qui préside cette année le groupe.

Lors d'une conférence de presse vendredi, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a accusé la Chine d'"alimenter" indirectement le conflit en Ukraine : "Si la Chine veut avoir d'un côté des relations amicales avec l'Europe et d'autres pays, elle ne peut pas alimenter d'un autre côté ce qui est la plus grande menace contre la sécurité européenne depuis la fin de la Guerre froide" .

Les forces russes gagnent du terrain

Il avait fait part de ses inquiétudes à ce sujet au cours d'une session de travail consacrée à l'invasion de l'Ukraine et au soutien à ce pays qui fait face depuis plus de deux ans aux troupes russes, a-t-on souligné de source diplomatique américaine.

Les Américains espèrent en particulier que les États européens fassent pression sur Pékin pour réduire son soutien militaire à la Russie, au moment où, de l'aveu même de Washington, les forces russes gagnent du terrain sur le sol ukrainien.

Les États-Unis disent constater depuis des mois le transfert de matériels de la Chine vers la Russie, dont Moscou se sert pour rebâtir son industrie de défense, et cela se retrouve sur le champ de bataille en Ukraine.

Washington a fixé une ligne rouge à la Chine -ne pas fournir directement d'armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine - et n'a à ce jour pas eu la preuve du contraire.

Mais les États-Unis dénoncent de plus en plus fortement le soutien de Pékin à la Russie par des voies détournées et établissent à présent un lien direct avec la guerre en Ukraine, sur fond de rapprochement sino-russe.