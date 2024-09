Guerre en Ukraine : le Danemark annonce une aide de 174 millions d'euros à Kiev pour l'aider à s'armer

Volodymyr Zelensky, le 11 septembre 2024, à Kiev ( POOL / LEON NEAL )

Le Danemark est l'un des plus fidèles alliés de l'Ukraine. Dimanche 29 septembre, Copenhague a annoncé donner à Kiev 1,3 milliard de couronnes (174 millions d'euros) pour l'aider à s'armer ainsi que la mise en place d'un pôle industriel de défense dano-ukrainien.

"Il s'agira de livrer au front des armes et des équipements produits en Ukraine et financés par le Danemark et par des avoirs russes gelés", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué. En outre, "les guerres ne se gagnent pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans l'industrie", a souligné le ministre du commerce et de l'industrie, Morten Bødskov, cité dans un autre communiqué. Avec le nouveau centre, il entend développer de nouveaux partenariats encore plus directement.

Le Danemark a conclu fin février un accord de sécurité de dix ans avec Kiev, dans la foulée d'accords similaires signés par Berlin, Londres et Paris.