Guerre en Ukraine : la Russie change le commandant de sa flotte en mer Noire, après une série de succès ukrainiens

Des navires de guerre russes à Novorossiysk, en Russie, le 30 juillet 2023. ( AFP / STRINGER )

Après avoir accumulé les revers en mer Noire, la Russie a annoncé mardi 2 avril la nomination d'un nouveau commandant de sa flotte dans cette zone mer qu'elle partage avec notamment l'Ukraine.

Le ministère de la Défense russe a également confirmé par décret présidentiel la nomination de l'amiral Alexandre Moïsseïev comme commandant de la flotte russe, en remplacement de Nikolaï Evmenov, en poste depuis mai 2019. Alexandre Moïsseïev avait déjà été aperçu dans le cadre de ses nouvelles fonctions lors d'une cérémonie tenue mi-mars dans le port de Kronstadt (nord-ouest).

Lors d'une conférence téléphonique avec l'état-major des forces armées, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a annoncé "la nomination" du "vice-amiral Sergueï Pintchouk au poste de commandant de la flotte de la mer Noire" , ont indiqué mardi ses services dans un communiqué.

Drones maritimes et missiles

Selon sa biographie publiée sur le site du ministère, Sergueï Pintchouk est né en 1971 à Sébastopol, en Crimée, péninsule ukrainienne annexée en 2014 par Moscou. En 2011, il avait été promu commandant de la base navale de Novorossiïsk, en mer Noire, avant de se voir confier en 2016 les rênes de la flotte de la mer Caspienne.

Ce changement à la direction de la flotte russe en mer Noire intervient après une série de succès pour l'Ukraine dans la zone, menés à l'aide de drones maritimes et de missiles, c e qui a forcé les navires russes à se replier.

Ces attaques ont notamment permis à l'Ukraine de couler ou endommager de nombreux navires russes et de rouvrir un couloir maritime pour exporter ses céréales. Parmi leurs faits d'armes depuis le début du conflit, les forces ukrainiennes ont bombardé en septembre 2023 le quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol, plus d'un an après avoir réussi à couler le Moskva, le vaisseau amiral de la flotte russe, au printemps 2022.