Guerre en Ukraine : la Russie affirme produire chaque mois autant de munitions que pour l'ensemble de l'année 2022

Sergueï Choïgou à Moscou le 26 juin. ( SPUTNIK / VALERY SHARIFULIN )

"Les dirigeants russes ont donné pour tâche aux entreprises de l'industrie de la défense d'augmenter le rythme et le volume de production", selon le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

Au 17e mois de l'offensive russe en Ukraine, la production de munitions et d'équipements ne connaît pas la crise en Russie. Lundi 24 juillet, Moscou a affirmé produire chaque mois autant de munitions que pour l'ensemble de l'année 2022 et avoir également accéléré sa fabrication d'armements militaires .

"Depuis le début de l'année, de nombreux types d'armes et d'équipements militaires spéciaux sont déjà produits dans des proportions bien supérieures à celles de l'année dernière", a révélé le vice-Premier ministre russe chargé de la Défense Denis Mantourov, cité par les agences de presse russes. "En ce qui concerne les munitions, nous atteignons désormais un niveau où les livraisons pour un mois dépassent le total des commandes de l'année dernière", a ajouté Denis Mantourov, qui est également le ministre de l'Industrie. Selon lui, toutes les entreprises russes du secteur de la défense, à quelques exceptions près, parviennent à produire ces volumes et à tenir les délais de production.

Une grande consommation de munitions et d'équipements dans les deux camps

Le conflit en Ukraine, de part son intensité et du fait de nombreux duels d'artillerie, se traduit par une grande consommation de munitions et d'équipements dans les deux camps. Si la Russie a mobilisé son industrie de la défense, l'Ukraine reçoit une aide militaire cruciale de la part des Occidentaux. En juillet dernier, l'Union européenne a signé un accord destiné à doper la production de munitions des Etats membres, afin de reconstituer les arsenaux des Européens et de continuer à armer l'Ukraine. Le conseiller de la présidence ukrainienne Mykhaïlo Podoliak avait révélé mercredi à l'AFP que Kiev utilisait "5.000 à 10.000 obus d'un même type" quotidiennement.

En mai, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait quant à lui souligné que l'action des forces russes sur le front dépendait "dans une large mesure du réapprovisionnement en temps voulu du matériel et de l'armement militaire". "Les dirigeants russes ont donné pour tâche aux entreprises de l'industrie de la défense d'augmenter le rythme et le volume de production. Les mesures nécessaires ont déjà été prises", avait-il affirmé au cours d'une réunion avec des officiers de haut rang de l'armée.