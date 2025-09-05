Guerre en Ukraine : la Chine fustige la demande de Donald Trump de faire pression sur Pékin pour son soutien à la Russie

"La Chine n'est pas à l'origine de cette crise", a insisté la diplomatie chinoise.

( AFP / HECTOR RETAMAL )

La Chine "s'oppose fermement" à toute pression que voudrait exercer les Européens sur elle, après l'appel du président américain Donald Trump à peser économiquement sur Pékin au sujet de la guerre en Ukraine.

Donald Trump a demandé jeudi aux dirigeants européens de "faire pression sur le plan économique sur la Chine à cause de son soutien à l'effort de guerre russe" , selon un haut responsable de la Maison Blanche.

"La Chine n'est pas à l'origine de cette crise , pas plus qu'elle n'en est partie prenante", a répondu vendredi lors d'une conférence de presse régulière Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Ne pas "invoquer la Chine à tout propos"

"Nous nous opposons fermement à cette tendance qui consiste à invoquer la Chine à tout propos et nous nous opposons fermement à de prétendues pressions économiques exercées à son encontre", a-t-il souligné.

Le porte-parole a aussi éludé une question sur la décision annoncée par la Maison Blanche d'appeler le ministère américain de la Défense également ministère de la Guerre. "Cela relève des affaires intérieures des États-Unis. Je ne ferai aucun commentaire", a-t-il dit.

La Chine n'a jamais condamné Moscou pour son invasion du territoire ukrainien mais se présente comme une partie neutre et un médiateur potentiel dans le conflit. La Chine est régulièrement accusée par les Occidentaux d'aider la Russie à contourner les sanctions occidentales, notamment en lui permettant d'acquérir les composants technologiques nécessaires à sa production d'armements.