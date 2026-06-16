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Guerre en Ukraine : l'Union européenne accuse la Chine de former des soldats russes, Pékin dément fermement
information fournie par Boursorama avec Media Services 16/06/2026 à 11:39

La Chine "reste un soutien décisif à la guerre menée par la Russie en Ukraine", selon la diplomatie européenne.

Kaja Kallas à Bruxelles, en Belgique, le 3 juin 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Kaja Kallas à Bruxelles, en Belgique, le 3 juin 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

La cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas a déclaré lundi que l'Union disposait "d'informations vérifiées selon lesquelles l'armée chinoise a formé du personnel militaire russe pour combattre en Ukraine", selon des propos retranscrits sur le site du service diplomatique de l'UE. Des accusations fermement rejetée mardi 16 juin par Pékin.

"Ces allégations sont dénuées de tout fondement factuel. C'est de la calomnie et du dénigrement purs et simples" , a dit lors d'un point presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Lin Jian.

"Nous en évaluons soigneusement les implications", a-t-elle dit. La Chine "reste un soutien décisif à la guerre menée par la Russie en Ukraine", avait estimé lundi Kaja Kallas.

Les Européens accusent de longue date la Chine de favoriser l'effort de guerre russe. Ils lui reprochent d'alimenter la machine de guerre russe avec ses achats d'hydrocarbures. Ils l'accusent de fournir à Moscou des composants à double usage potentiel civil et militaire. Ils la pressent également d'user de ses relations avec la Russie pour qu'elle mette fin au conflit.

Le journal allemand Die Welt a écrit récemment que plusieurs centaines de soldats russes avaient participé fin 2025 à des programmes de formation de l'Armée populaire de libération, notamment sur l'usage de drones, sur six sites militaires en Chine. Des dizaines d'entre eux ont ensuite participé début 2026 à des combats en Ukraine, dont certains à des postes de commandement, d'après Die Welt qui a dit s'appuyer sur des documents classés de services de renseignement européens.

"Une coopération toujours plus étroite"

Un responsable de l'Union européenne a confirmé ces informations dans leurs grandes lignes la semaine passée sous le couvert de l'anonymat.

La Chine n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine, mais elle se défend constamment de toute implication dans le conflit. Elle proclame sa neutralité et appelle à la fin des hostilités. Elle accuse les Occidentaux de prolonger les combats en fournissant des armes à l'Ukraine.

Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, "on observe une coopération toujours plus étroite entre Moscou et Pékin, tant dans le domaine militaire que dans le domaine économique", avait déclaré en mai Marc Henrichmann, président de la commission de contrôle des services secrets au Bundestag, au journal Handelsblatt.

Moscou a également formé dans le secret environ 600 soldats chinois l'an dernier , concernant principalement "les troupes blindées, l'artillerie, le génie militaire et la défense antiaérienne", d'après Die Welt . Moscou et Pékin échangent également des informations au sujet des armes de fabrication occidentale utilisées en Ukraine, notamment le lance-roquettes multiple Himars ou les systèmes de défense antiaérienne Patriot fournis par les Etats-Unis, d'après le journal.

Guerre en Ukraine

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