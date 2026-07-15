Guerre en Ukraine : l'UE prolonge d'un an l'accueil des réfugiés ukrainiens, mais les hommes mobilisables en seront exclus

"Les personnes déplacées arrivant d'Ukraine devront prouver qu'elles se sont acquittées de leurs obligations militaires", a notifié l'UE.

( AFP / JOHN THYS )

Les hommes ukrainiens mobilisables ne pourront plus demander de statut spécifique de réfugié dans l'UE, alors que les pays de l'Union ont accepté mercredi 15 juillet de prolonger d'un an, jusqu'en mars 2028, cette protection unique pour les autres catégories de la population.

Plus de 4,4 millions d'Ukrainiens bénéficient aujourd'hui de ce statut unique, créé quelques semaines après le début de l'invasion russe en février 2022 . Il leur permet de séjourner, de travailler et d'accéder à des aides dans l'Union européenne.

Ces réfugiés vivent pour la plupart en Allemagne, Pologne et République tchèque .

Ce statut doit toutefois être reconduit chaque année, ce que les pays de l'UE ont accepté de faire une fois de plus mardi. Mais plusieurs États membres commencent à montrer des signes d'impatience face à ce conflit qui s'éternise .

Préparer les retours vers l'Ukraine

L'an dernier, Bruxelles avait déjà engagé une réflexion sur l'avenir de ce régime en invitant les pays de l'UE à faire basculer certains Ukrainiens vers d'autres titres de séjour et en préparant de premiers retours vers l'Ukraine .

Cette fois, la Commission européenne a proposé d'exclure de ce dispositif les hommes en âge de combattre, qui déposent une première demande de protection.

"Les personnes déplacées arrivant d'Ukraine devront prouver qu'elles se sont acquittées de leurs obligations militaires", explique l'UE dans un communiqué. En présentant par exemple un passeport avec un cachet de sortie délivré par les autorités ukrainiennes.

D'après la loi martiale ukrainienne en vigueur, les hommes âgés de 23 à 60 ans n'ont pas le droit de quitter leur pays , sauf exceptions.