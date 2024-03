Guerre en Ukraine : l'UE débloque 500 millions d'euros pour produire deux millions d'obus par an d'ici 2025

( BELGA / JAMES ARTHUR GEKIERE )

L'UE a confirmé vouloir consacrer quelque deux milliards d'euros au renforcement de ses capacités de défense, selon un communiqué de la Commission européenne.

L'Union européenne répond à la demande insistante de l'Ukraine pour se défendre contre la Russie. Les 27 ont en effet annoncé ce vendredi 15 mars le déblocage de 500 millions d'euros pour aider son industrie de défense à produire deux millions d'obus d'artillerie par an d'ici 2025. Au total, l'UE a confirmé vouloir consacrer quelque deux milliards d'euros au renforcement de ses capacités de défense, dans le cadre de plusieurs programmes européens déjà en place, selon un communiqué de la Commission européenne.

Sur ces deux milliards, 500 millions d'euros sont consacrés à la production d'obus d'artillerie, dont les forces ukrainiennes manquent cruellement face à l'armée russe. La Commission européenne a identifié 31 projets dans l'UE et en Norvège devant permettre de doubler la capacité de production en Europe de ces munitions. La capacité actuelle de production des obus de 155 mm, les plus utilisés en Ukraine, était de un million par an à fin janvier. Ces projets seront consacrés aux deux tiers à la production de poudre et d'explosifs, les composants dont l'Europe manque le plus.

L'UE tente de renforcer son soutien militaire à l'Ukraine

Après un peu plus de deux ans de guerre, l'armée ukrainienne est en manque d'effectifs et réclame des munitions et des systèmes de défense aérienne pour contenir une armée russe à l'offensive. L'UE tente depuis deux ans de renforcer son soutien militaire à l'Ukraine, mais s'est heurtée à des capacités de production insuffisantes, notamment en ce qui concerne les obus d'artillerie devenus essentiels dans cette guerre de positions. Les Européens avaient promis l'an dernier de fournir un million d'obus à l'Ukraine d'ici la fin mars 2024, mais les responsables européens ont reconnu que cet objectif ne serait pas atteint. Ils ont toutefois assuré qu'il le serait d'ici la fin de l'année.

Les 27 pays membres de l'UE ont aussi trouvé mercredi un accord pour ajouter 5 milliards d'euros à un fonds visant à financer l'achat d'armes pour l'Ukraine. La Russie a de son côté mis son économie sur le pied de guerre et reçu des centaines de milliers d'obus de la Corée du Nord.