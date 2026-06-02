Les exportations israéliennes en hausse de près de 30% en 2025

salon aéronautique "Aero India 2025" sur la base aérienne de Yelahanka à Bengaluru

- Les exportations ‌du secteur israélien de la défense, portées par la vente ​de missiles, de roquettes et de systèmes de défense aérienne, ont augmenté de quasiment 30% en 2025 pour atteindre un ​montant record de 19,2 milliards d'euros, a déclaré mardi le ministère israélien ​de la Défense.

Les entreprises du secteur ⁠ont signé des centaines de nouveaux contrats, certains ‌pour un montant de 100 millions d'euros, selon le ministère de la Défense.

Les missiles, roquettes et ​systèmes de défense ‌aérienne ont représenté 29% du volume total des ⁠ventes, les systèmes d'observation et d'optronique 22% et les radars et composants électroniques 11%.

Depuis les attaques du Hamas du ⁠7 octobre 2023, ‌l'industrie de la défense israélienne opère en temps ⁠de guerre, maintenant une production continue pour l'armée israélienne ‌tout en nouant des accords avec des clients ⁠étrangers, précise le ministère de la Défense.

Les performances ⁠sur le ‌champ de bataille des systèmes israéliens ont créé une forte ​demande internationale pour les technologies ‌de défense du pays, se félicite encore le ministère.

L'Europe représentait 36% des accords ​de défense, l'Asie-Pacifique 32%, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord 15% et l'Amérique du Nord 13%.

Selon le ⁠ministre israélien de la Défense, Israël Katz, il existe une corrélation claire entre les accomplissements de l'armée israélienne sur le terrain et le succès des exportations de l'appareil militaro-industriel dans le monde.

(Reportage Steven Scheer, version française Zhifan Liu, édité ​par Sophie Louet)