Guerre en Ukraine : l'Allemagne a livré de nouveaux systèmes antiaériens pour protéger le ciel ukrainien, dominé par l'armée russe

Attaques russes dans le ciel au-dessus de Pylypchatyne, dans l'est de l'Ukraine, le 12 mai 2022. ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

"Notre ciel sera plus protégé". L'Ukraine a annoncé jeudi 17 août avoir reçu de nouveaux systèmes antiaériens Iris-T allemands pour protéger son ciel, alors que ses régions du sud, mais aussi de l'est, sont de plus en plus visées par des frappes lointaines russes. "Un grand merci à nos partenaires pour les Iris-T", s'est félicité sur X (ex-Twitter) le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak. Selon des données mises à jour jeudi sur le site du gouvernement allemand, Berlin a livré "deux lanceurs Iris-T SLS" à Kiev.

Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, l'Ukraine demande inlassablement à ses alliés occidentaux de l'aider à protéger son ciel, étant largement dominé dans les airs par l'armée russe. Plusieurs pays ont déjà permis aux forces ukrainiennes d'avoir une protection antiaérienne, dont les Etats-Unis, qui ont livré à Kiev ses Patriot, très efficaces pour intercepter les frappes lointaines russes. En avril dernier, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, avait assuré que les systèmes Iris-T permettraient d'"augmenter les capacités de lutte contre les missiles de croisière" russes.

Depuis plusieurs mois maintenant, Kiev est défendue par un bouclier efficace, qui annihile les tentatives russes de frapper la capitale ukrainienne avec des missiles ou des drones explosifs. Mais ces dernières semaines, la Russie a principalement visé les régions du sud de l'Ukraine, où se situent d'importants ports - Odessa, Tchornomorsk et Youjné - par lesquels Kiev exportaient jusqu'à récemment ses céréales. Les bombardements russes se poursuivent aussi dans l'est et le nord-est, autour de la ville de Koupiansk, où les forces de Moscou ont revendiqué des avancées ces dernières semaines.