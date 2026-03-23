Guerre en Iran : les États-Unis assurent que les perturbations du marché du pétrole sont "temporaires"

Washington a déjà libéré environ trois millions de barils de pétrole de ses réserves stratégiques.

Chris Wright à Houston, aux États-Unis, le 23 mars 2026. ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Les États-Unis prennent des mesures "pragmatiques" pour soulager le marché du pétrole, alors que les perturbations provoquées par la guerre en Iran ne sont que "temporaires", a indiqué lundi 23 mars le ministre américain de l'Énergie Chris Wright, à l'ouverture du plus grand rendez-vous mondial du secteur, CERAWeek, au Texas.

"Les prix n'ont pas encore atteint un niveau suffisamment élevé pour entraîner une baisse importante de la demande" , a aussi estimé le ministre depuis Houston.

"Palliatifs"

Chris Wright a affirmé que le gouvernement de Donald Trump prenait des "mesures pragmatiques" pour augmenter l'offre disponible , en référence à la levée par l'exécutif de certaines de ses sanctions. Ce sont, selon ses mots, "des palliatifs dans une situation qui est temporaire".

Dans le cadre d'un effort coordonné par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les États-Unis ont commencé vendredi à mettre sur le marché une partie de leurs réserves stratégiques .

Le volume libéré jusqu'ici "doit représenter à peu près trois millions de barils" sur les plus de 415 millions dont disposent les États-Unis, a-t-il affirmé lundi, assurant que le pays aura plus que reconstitué ses réserves d'ici la fin 2027.