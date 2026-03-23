Guerre des drones : la révolution low cost qui défie la puissance américaine

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Les États-Unis, pionniers de la guerre des drones, voient leur avance remise en cause par l'essor de drones bon marché et produits en masse. La « guerre de saturation » en cours en Iran change les rapports de force : le nombre et l'adaptabilité deviennent aussi importants que la possession de systèmes technologiques très avancés et très coûteux. Washington accuse un retard stratégique plus que technologique et peine à adapter son modèle militaire.

Les États-Unis ont longtemps incarné la pointe de la guerre des drones. Dès les années 2000, avec les Predator puis les Reaper, Washington met en place une doctrine reposant sur la surveillance permanente et la frappe ciblée à distance, notamment en Afghanistan, au Pakistan ou en Irak. Ces opérations ont suscité d'intenses débats sur leur légalité, leur efficacité et leurs conséquences politiques. L'approche reposait sur une promesse centrale : frapper à distance avec précision tout en limitant l'exposition des forces américaines.

Les conflits récents, en Ukraine comme au Moyen-Orient, marquent un changement de paradigme. Cette avance historique ne protège plus Washington. Une nouvelle génération de menaces s'impose, plus simple, plus accessible et surtout beaucoup moins coûteuse. Des drones iraniens de type Shahed, utilisés massivement par la Russie, aux drones navals improvisés en mer Noire, en passant par les drones FPV (pour « First Person View », vue à la première personne), aussi appelés drones kamikazes, transformés en armes de précision à bas coût, la guerre des drones s'est démocratisée, au point de fragiliser les fondements mêmes de la supériorité américaine.

La fin d'un modèle technologique

La guerre des drones n'est plus seulement une guerre de précision, mais une guerre de saturation. Des drones produits en série, parfois rudimentaires, submergent désormais des systèmes sophistiqués en jouant sur le nombre, la répétition et la saturation des défenses, comme on l'a vu en Ukraine avec les Shahed utilisés par la Russie, mais aussi au Moyen-Orient, où ces mêmes systèmes, employés directement par l'Iran ou via ses proxies, ont visé Israël ou des infrastructures dans le Golfe.

Le coût de l'attaque s'est effondré. Un drone de type Shahed est estimé entre 20 000 et 50 000 dollars (entre 17 000 et 43 000 euros), tandis que certains drones FPV ne coûtent que quelques centaines d'euros. À l'inverse, le coût de la défense reste extrêmement élevé. Intercepter ces menaces mobilise des systèmes avancés comme les batteries Patriot, dont chaque missile peut coûter entre 3 et 5 millions de dollars (entre 2,5 et 4,3 millions d'euros), ou des avions de chasse dont chaque heure de vol se chiffre en dizaines de milliers de dollars. Détruire un drone à quelques dizaines de milliers de dollars avec un missile coûtant plusieurs millions pose, à terme, un problème de soutenabilité.

Les technologies de pointe incarnent toujours une supériorité réelle, mais elles reposent sur des coûts d'engagement sans commune mesure avec ceux des drones qu'elles doivent contrer. La puissance militaire ne repose plus seulement sur la supériorité qualitative. Elle dépend désormais de la capacité à produire, déployer et remplacer rapidement des systèmes nombreux, peu coûteux et adaptables.

Ce glissement remet en cause un modèle budgétaire. Malgré un budget de défense de plus de 1 100 milliards de dollars (950 milliards d'euros) aux États-Unis, et une demande récente liée à la guerre en Iran qui devrait l'augmenter de 200 milliards supplémentaires, la logique d'accumulation de capacités sophistiquées se heurte à une réalité nouvelle. Dans certains contextes, la quantité, la résilience et la capacité d'adaptation priment sur la sophistication. Cette logique a longtemps été pertinente face à des adversaires étatiques ou dans le cadre de conflits conventionnels. Elle l'est beaucoup moins face à des menaces diffuses, mobiles et peu coûteuses.

Cette évolution concerne aussi les rythmes de production et d'adaptation : là où les systèmes traditionnels nécessitent des années de développement, les drones peuvent être conçus, modifiés et déployés en quelques semaines. Elle est particulièrement visible dans des espaces stratégiques comme le Golfe, y compris face à des acteurs non étatiques ou hybrides. Depuis la « guerre des tankers » des années 1980, le contrôle du détroit d'Ormuz reposait sur la présence navale et la dissuasion. La généralisation des drones, aériens comme navals, bouleverse cet équilibre. Ils permettent de menacer à moindre coût des infrastructures critiques, des navires ou des points de passage stratégiques.

Une guerre asymétrique, diffuse et transnationale

Ce changement profite aussi à des acteurs non étatiques. Des groupes soutenus par l'Iran – du Hezbollah aux Houthis – ont progressivement intégré ces technologies. Ils les utilisent contre des cibles israéliennes, contre les pays voisins ou contre des intérêts occidentaux dans la région. L'accès à des drones bon marché leur permet de contourner les asymétries militaires classiques et de projeter une menace crédible à distance.

En Irak notamment, les bases et représentations diplomatiques occidentales sont devenues des cibles récurrentes. L'ambassade des États-Unis à Bagdad, pourtant située dans la Zone verte et protégée par plusieurs couches de défense anti-aérienne, fait l'objet d'attaques régulières. Ce basculement se traduit par des pertes humaines concrètes. Le 1er mars 2026, six soldats américains ont été tués lors d'une attaque de drone contre un centre opérationnel au Koweït. Quelques jours plus tard, l'adjudant-chef français Arnaud Frion était à son tour tué lors d'une frappe similaire en Irak. Ces attaques révèlent une réalité nouvelle. La menace est diffuse, persistante et adaptable. Elle s'inscrit dans des stratégies de harcèlement à bas coût, qui jouent à la fois sur la saturation et sur le déni plausible.

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L'Ukraine a servi de laboratoire à ciel ouvert pour cette transformation. Depuis 2022, le champ de bataille ukrainien a vu l'essor de drones bon marché, notamment les FPV, utilisés massivement sur le front. Il a aussi vu l'usage massif de drones de type Shahed, conçus en Iran, employés par la Russie puis progressivement améliorés sur le terrain. Ces retours d'expérience ont ensuite été réinjectés vers l'Iran, notamment à travers des transferts de technologies, de données et de savoir-faire opérationnel. Cette interaction entre les théâtres de guerre est désormais centrale : ce qui est testé en Ukraine est réutilisé, adapté et amplifié ailleurs. À l'été 2025, des responsables ukrainiens ont proposé aux États-Unis leur expertise en matière de lutte anti-drones. D'abord écartée, cette offre revient aujourd'hui dans le débat, alors que Washington prend progressivement la mesure du basculement.

Le retard américain n'est pas technologique, mais structurel. Les États-Unis restent organisés autour de systèmes complexes, coûteux et produits en quantités limitées, issus de cycles de développement longs – qu'il s'agisse de plates-formes comme l'avion bombardier B-2 ou de munitions spécialisées comme la bombe lourde GBU-57. Leur réponse continue de s'inscrire dans une logique budgétaire, là où le basculement en cours exige une adaptation plus profonde des doctrines, des rythmes de production et des pratiques. Des initiatives émergent néanmoins. L'utilisation récente de drones à bas coût comme les LUCAS témoigne d'une tentative d'adaptation vers des systèmes plus simples, produits en série et plus proches des logiques observées en Ukraine. Mais ces évolutions restent encore ponctuelles et ne traduisent pas, à ce stade, une transformation stratégique d'ensemble.

Face à cette évolution, de nouvelles solutions émergent : brouillage, guerre électronique, systèmes à énergie dirigée. Israël s'appuie déjà sur l'Iron Dome, qui affiche des taux d'interception élevés, et intègre progressivement des systèmes laser comme l'Iron Beam, encore utilisés de manière limitée. Mais ces capacités reposent sur des architectures coûteuses et très intégrées, que peu d'États sont aujourd'hui capables de déployer à une telle échelle, face à une menace qui évolue rapidement, en volume comme en diversité.

La guerre des drones impose une logique différente. Produire vite, en masse, à bas coût, et accepter une forme d'attrition. La guerre redevient, en partie, une guerre d'usure. Cette évolution s'inscrit aussi dans une stratégie plus large, notamment du côté iranien. Face aux limites de ses capacités conventionnelles, Téhéran a investi dans une guerre asymétrique fondée sur la dispersion, les proxies et l'usage massif de drones. Sa capacité de nuisance repose désormais largement sur ces systèmes.

Un retard stratégique

Les États-Unis ne sont pas dépassés technologiquement, mais ils sont stratégiquement en retard. Ils continuent de répondre à une guerre de masse par des solutions de précision, et à une logique de coût par une logique d'investissement.

Ce décalage tient aussi à une forme d'aveuglement stratégique. Convaincus de la supériorité de leur modèle, ils peinent à intégrer pleinement les transformations en cours, comme l'a illustré leur réticence initiale à tirer les leçons de l'expérience ukrainienne. À bien des égards, cette situation rappelle les difficultés rencontrées face à des formes de guerre asymétrique.

La guerre des drones inverse ces équilibres. Elle récompense moins la sophistication que la capacité à produire, saturer et s'adapter. Ce n'est pas la fin de la puissance américaine. C'est la fin du modèle sur lequel elle reposait.

Auteur: Elizabeth Sheppard Sellam - Responsable du programme « Politiques et relations internationales » à la faculté de langues étrangères, Université de Tours

Cet article est issu du site The Conversation