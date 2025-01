Guerre d'Ukraine : le Kremlin garde le silence face aux affirmations d'un retrait des troupes nord-coréennes

Des soldats de Pyongyang ont été envoyés dans la région de Koursk pour soutenir l'effort de guerre. Les effectifs auraient subi de lourdes pertes, et le doute demeure quant à leur engagement actuel sur la ligne de front.

Vladimir Poutine et Kim Jong Un, à Pyongyang, en juin 2024 ( POOL / VLADIMIR SMIRNOV )

Le Kremlin a refusé de commenter les informations selon lesquelles d'importantes pertes ont forcé à un retrait les militaires nord-coréens qui, selon Kiev et l'Occident, combattent avec l'armée russe dans la région de Koursk, partiellement occupée par les Ukrainiens.

Le New York Times , se référant à des sources américaines et ukrainiennes non-identifiées, a affirmé jeudi 30 janvier que les soldats nord-coréens n'avaient plus été vus sur le front depuis deux semaines. Un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak, avait lui affirmé mercredi sur X que "certaines unités nord-coréennes ont été retirées de la ligne de front dans la région de Koursk, selon les rapports des forces d'opérations spéciales ukrainiennes".

Ces sources expliquent ce repli par les lourdes pertes que ces unités auraient subies dans les combats pour reprendre aux Ukrainiens les quelques centaines de km2 de territoire russe qu'ils contrôlent. Interrogé par l'AFP sur les affirmations du New York Times lors d'un briefing à Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a refusé de commenter.

"Il y a (dans le quotidien américain) beaucoup de choses différentes, des justes, des fausses, des mensongères, des distorsions de la réalité, voilà pourquoi il n'est sans doute pas approprié de (les) commenter à chaque fois. Nous ne le ferons (donc) pas", a-t-il affirmé, vendredi 31 janvier. Interrogée par l'AFP, l'armée ukrainienne n'a pas souhaité non plus commenter dans l'immédiat les propos du New York Times et de M. Podoliak.

Séoul, Kiev et Washington affirment que la Corée du Nord a depuis octobre dernier déployé quelque 11.000 soldats dans la région de Koursk pour aider à y reprendre le territoire sous contrôle ukrainien depuis une offensive surprise en août.