Guerre commerciale : face à la tornade Trump, la Chine se pose en havre de stabilité pour les investissements étrangers

information fournie par AFP • 07.04.2025 • 14:43 •

Une fumée noire s'élève de son oliveraie mais Arselène Ben Farhat exulte. Le Tunisien vient de récupérer son champ, d'où ont été chassés les milliers de migrants qui l'occupaient depuis plus d'un an et demi. "J'ai retrouvé le sommeil", dit-il à l'AFP tandis que ... Lire la suite