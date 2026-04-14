Union Européenne: Accord préliminaire pour réduire de près de moitié les importations d'acier

Des bobines d'acier sont alignées dans l'aciérie de ThyssenKrupp à Duisbourg

L'Union européenne (UE) est ​parvenue lundi à un accord préliminaire pour mettre ​en oeuvre des mesures visant ​à réduire ⁠de près de moitié ‌ses importations d'acier et à imposer des ​droits ‌de douane nettement plus ⁠élevés sur les excédents afin de préserver son ⁠industrie ‌sidérurgique.

Les producteurs d'acier du ⁠bloc ne fonctionnent ‌qu'à 65% ⁠de leurs capacités en raison ⁠des ‌hausses d'importations et des ​droits ‌de douane de 50% imposés par le ​président américain Donald Trump. Les ⁠nouvelles mesures visent à porter le taux d'utilisation des capacités à 80%.

(Reportage Philip Blenkinsop, version française ​Benjamin Mallet)