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Union Européenne: Accord préliminaire pour réduire de près de moitié les importations d'acier
information fournie par Reuters 14/04/2026 à 07:10

Des bobines d'acier sont alignées dans l'aciérie de ThyssenKrupp à Duisbourg

Des bobines d'acier sont alignées dans l'aciérie de ThyssenKrupp à Duisbourg

L'Union européenne (UE) est ​parvenue lundi à un accord préliminaire pour mettre ​en oeuvre des mesures visant ​à réduire ⁠de près de moitié ‌ses importations d'acier et à imposer des ​droits ‌de douane nettement plus ⁠élevés sur les excédents afin de préserver son ⁠industrie ‌sidérurgique.

Les producteurs d'acier du ⁠bloc ne fonctionnent ‌qu'à 65% ⁠de leurs capacités en raison ⁠des ‌hausses d'importations et des ​droits ‌de douane de 50% imposés par le ​président américain Donald Trump. Les ⁠nouvelles mesures visent à porter le taux d'utilisation des capacités à 80%.

(Reportage Philip Blenkinsop, version française ​Benjamin Mallet)

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1 commentaire

  • 07:30

    est ce qu'encore une fois cela ne va t il pas encore favoriser certain (au singulier, ce n'est pas une erreur) pays d'Europe ? le pays plus gros producteur d'acier européen est ... je vous le donne en mille ! ah si il était aussi producteur agricole ! dommage!

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