Trump se fend d'un message injurieux sur l'Iran à Pâques et s'attire des critiques

Le président américain Donald Trump s'exprime lors d'une allocution télévisée à la nation sur la guerre en Iran, depuis la Maison Blanche à Washington, le 1er avril 2026 ( POOL / Alex Brandon )

Pas de répit à Pâques pour Donald Trump et sa rhétorique outrancière: le président américain s'est fendu dimanche d'un message particulièrement injurieux et truffé d'obscénités à l'adresse de l'Iran, s'attirant en retour des critiques d'élus aux Etats-Unis.

"Ouvrez le Putain de Détroit, espèce de tarés, ou vous vivrez en Enfer - VOUS ALLEZ VOIR! Gloire à Allah."

Si Donald Trump est habitué à ne pas prendre des pincettes dans son discours de tous les jours, le message du locataire de la Maison Blanche sur sa plateforme Truth Social a fait hausser plus d'un sourcil, particulièrement en ce dimanche pascal.

"Joyeuse Pâques, l'Amérique. Pendant que vous partez à l'église pour célébrer avec vos amis et votre famille, le président des Etats-Unis déblatère comme un détraqué sur les réseaux sociaux", a asséné le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer.

"Il menace de commettre de potentiels crimes de guerre et d'aliéner nos alliés. Il est comme ça, mais ça ne représente pas qui nous sommes. Notre pays mérite bien mieux", a-t-il ajouté sur X.

- "Bomber le torse" -

Pour le sénateur démocrate Chris Murphy, l'attitude du président est "complètement et totalement démente".

L'élu du Connecticut, ardent détracteur de la guerre menée contre l'Iran, a lancé: "Si j'étais dans le gouvernement de Trump, je passerais Pâques à appeler des avocats en droit constitutionnel à propos du 25e amendement", qui prévoit un transfert du pouvoir si le président se trouve en incapacité de gouverner, notamment en cas de maladie.

Egalement élu démocrate au Sénat, Tim Kaine a lui rappelé que ce type de message n'était pas le premier de la part de Donald Trump depuis le début de la guerre, et n'était pas limité au président.

"Les bombarder pour les +ramener à l'âge de pierre+, les insulter, le ministre (de la Défense) Hegseth qui dit: +la mort venue d'en haut, pas de quartier, on va ignorer les règles stupides de combat+. Tout ça, c'est embarrassant et puéril, et ce sont des gens qui essaient de bomber le torse, quand ce que nous observons réellement de la part du gouvernement dans cette guerre, c'est l'absence d'un plan, l'absence d'un raisonnement clair", a déclaré le sénateur de Virginie lors d'une interview sur NBC.

- "Arrêter de vénérer le président" -

Les condamnations n'ont d'ailleurs pas été limitées aux démocrates. Marjorie Taylor Greene, ex-députée trumpiste au Congrès devenue depuis quelques mois une fervente critique de Donald Trump, a fustigé les propos du président dimanche.

"Le matin de Pâques, voici ce que le président Trump a posté. Tous ceux qui se revendiquent chrétiens dans son gouvernement devraient se mettre à genoux, demander pardon à Dieu, arrêter de vénérer le président, et s'interposer devant la folie de Trump", a déclaré cette figure ultraconservatrice sur X.

"Le président n'est pas un chrétien, et ses mots et actes ne devraient pas être soutenus par des chrétiens", a ajouté cette opposante aux interventions militaires des Etats-Unis à l'étranger.

D'autres se sont réjouis en revanche du message de Donald Trump, comme Laura Loomer, une influenceuse conservatrice qui s'est décrite par le passé comme une "fière islamophobe" et qui s'entretient régulièrement avec le président.

"J'ai voté pour ça", s'est-elle réjouie sur X, exhortant à "bombarder les jihadistes pour les ramener à l'âge de pierre, là où leur mentalité vit de manière permanente".

"Trump a dit qu'il allait bombarder leurs infrastructures en Iran, et ensuite il a dit: +Gloire à Allah+. Le jour de Pâques. Génial. Tout simplement génial", a-t-elle ajouté.