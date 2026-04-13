Trump s'en prend au "mauvais" Léon XIV après des propos du pape contre la guerre

Le président américain Donald Trump débarque d'Air Force One à son arrivée à la base conjointe d'Andrews, dans le Maryland

Le président américain Donald Trump a formulé dimanche soir des ‌attaques acerbes contre Léon XIV, qualifiant le pape de "faible" à propos de la criminalité et de "mauvais" en matière de politique étrangère, ​exhortant le souverain pontife à ne pas le critiquer mais à faire preuve au contraire de gratitude.

Ces commentaires surviennent après que Léon, qui a pour habitude de peser soigneusement ses mots, a émergé comme un détracteur nL6N40M0GS de la campagne militaire en Iran lancée ​le 28 février par les Etats-Unis et Israël.

Léon, 70 ans, devenu en mai 2025 le premier pape américain de l'histoire en prenant la succession de François, a appelé ​pendant les fêtes de Pâques "ceux qui ont le pouvoir de déclencher ⁠des guerres" à plutôt "choisir la paix".

"Le pape Léon est FAIBLE sur le crime, et mauvais sur la politique étrangère", ‌a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. "Léon devrait être reconnaissant parce que (...) il a été mis là seulement parce qu'il est Américain et qu'ils pensaient que ce serait le meilleur moyen de ​traiter avec le président Donald J. Trump. Si ‌je n'étais pas à la Maison blanche, Léon ne serait pas au Vatican".

Il faut que ⁠Léon se "ressaisisse en tant que pape", a ajouté le président américain, qui a déclaré par la suite à des journalistes n'être "pas un grand fan" du souverain pontife.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du Vatican.

Donald Trump a également reproché à Léon d'être "faible ⁠sur les armes nucléaires", alors ‌que le pape avait dénoncé comme "vraiment inacceptable" la menace du président américain d'anéantir toute la civilisation iranienne ⁠si l'Iran ne répondait pas favorablement à ses demandes avant l'expiration de son ultimatum en milieu de semaine dernière.

Au cours d'une ‌allocution prononcée devant des milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre lors du dimanche de Pâques, Léon ⁠a déclaré que Dieu rejetait les prières des dirigeants qui déclenchent des guerres et ont "les ⁠mains pleines de sang", décrivant la ‌guerre en Iran comme "atroce".

Le souverain pontife a également appelé Donald Trump à trouver une "porte de sortie" au conflit.

Dans le message qu'il ​a publié dimanche soir sur Truth Social, le président américain a ‌dit ne pas vouloir "d'un pape qui pense que c'est OK pour l'Iran d'avoir l'arme nucléaire".

"Je ne veux pas d'un pape qui pense que c'est terrible que ​l'Amérique ait attaqué le Venezuela (...)", a-t-il poursuivi. "Et je ne veux pas d'un pape qui critique le président des Etats-Unis parce que je fais exactement ce pour quoi j'ai été élu MASSIVEMENT, faire baisser la criminalité à un niveau record et créer ⁠le meilleur marché boursier de l'histoire".

Par le passé, Léon a aussi appelé à une "profonde réflexion" sur la manière dont les migrants sont traités aux Etats-Unis, se demandant si la politique agressive anti-immigration menée par Donald Trump respectait ou non les enseignements catholiques. Il a décrit en septembre dernier comme "inhumain" le traitement des migrants aux Etats-Unis.

Donald Trump a déclaré dimanche soir aux journalistes que Léon est "une personne très libérale, un homme qui ne croit pas en la lutte contre la criminalité".

(Kanishka Singh à Washington et Chris Kirkham ​à Los Angeles; version française Jean Terzian)